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Президент Румынии отреагировал на российский удар вблизи румынской границы

Румынский президент осудил нападение российской армии по инфраструктурным объектам вблизи границы с Румынией и Молдовой.

сегодня, 15:33
Автор:
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Slava Kot
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Президент Румынии Клаус Иоганнис отреагировал на последние атаки российской армии, нанесшей удары беспилотниками по потовой части города Рени в Одесской области. Город расположен вблизи румынской границы.

Президент Румынии отреагировал на российский удар вблизи румынской границы

Президент Румынии Клаус Иоганнис. Фото из открытых источников


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Регулярные атаки россиян на портовые города Украины начались после выхода России с Черноморской зерновой инициативе, которая позволяла Украине безопасно экспортировать зерно и другие товары в Африку, Азию и Европу. В ночь на 24 июля российские войска нанесли очередной удар по Одесской области атаковав портовую инфраструктуру.

"Я решительно осуждаю недавние нападения России на украинскую гражданскую инфраструктуру на Дунае, очень близко к Румынии", — пишет в Twitter Клаус Иоганнис.

По словам президента Румынии, ситуация с российскими атаками создает значительные риски для безопасности в черноморском регионе и мире в целом.

"Это также влияет на дальнейший транзит зерна через Украину, а значит, на глобальную продовольственную безопасность", — считает Клаус Иоганнис.

Подобную позицию высказали МИД Молдовы, где указали, что "осуждают российскую атаку на украинскую гражданскую инфраструктуру вдоль Дуная".

Напомним, что атака на город Рени привела к разрушениям ангаров с зерном и повредила помещение для хранения других товаров. В одном из помещений возник пожар. Город Рени от Румынии отделяет река Дунай, в то время как расстояние до границы Молдовы составляет менее 5 км.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший президент России Дмитрий Медведев пригрозил новыми атаками по местам, где россиян не ждут.

Также "Комментарии" писали о военном аналитике по RUSI, который указывает, что Запад совершил ошибки во время подготовки ВСУ к контрнаступлению.



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Источник: https://twitter.com/KlausIohannis/status/1683404882319998978
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