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У Байдена снова намекнули о нескором применении Украиной F-16

Энтони Блинкен считает, что пройдут месяцы, прежде, чем украинцы начнут применять F-16

сегодня, 14:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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Вашингтон не меняет свой позиции и не отказывается от разрешения на поставку Украине истребителей F-16, но при этом США уточняют, что понадобятся месяцы, прежде чем украинские защитники начнут их применять на поле боя. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "CNN" сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

У Байдена снова намекнули о нескором применении Украиной F-16

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Госсекретарь отметил, что есть целый ряд вопросов, которые нужно решить, ведь все упирается не только в обучение украинских пилотов, но и в техническом обслуживании, использовании самолетов в режиме реального боя.                                                      


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"Дело не только в самом оборудовании. Это еще и обучение. Это техническое обслуживание. Это умение использовать его в военных операциях. На все это нужно время. Если бы завтра было принято решение о передаче F-16, то прошли бы месяцы и месяцы до того, как они были бы реально применены", – заявил Блинкен.

Он добавил, "процесс по F-16 продвигается". США уже занимаются программой передачи Украине истребителей, но должна еще быть программа обучения украинских пилотов.

Читайте также на портале "Комментарии" — западные истребители не помогут украинским военным достичь серьезного прорыва в текущем контрнаступлении из-за разветвленной системы противовоздушной обороны России. Об этом сообщает "The Washington Post".

Также издание "Комментарии" сообщало – Юрий Игнат рассказал, сколько самолетов F-16 необходимо Украине для выполнения боевых задач.

Ранее "Комментарии" писали – почему западные союзники тянут с передачей истребителей F-16 – есть ли альтернатива.



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