У Байдена снова намекнули о нескором применении Украиной F-16

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Кравцев Сергей
Вашингтон не меняет свой позиции и не отказывается от разрешения на поставку Украине истребителей F-16, но при этом США уточняют, что понадобятся месяцы, прежде чем украинские защитники начнут их применять на поле боя. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "CNN" сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
Госсекретарь отметил, что есть целый ряд вопросов, которые нужно решить, ведь все упирается не только в обучение украинских пилотов, но и в техническом обслуживании, использовании самолетов в режиме реального боя.
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Он добавил, "процесс по F-16 продвигается". США уже занимаются программой передачи Украине истребителей, но должна еще быть программа обучения украинских пилотов.
Читайте также на портале "Комментарии" — западные истребители не помогут украинским военным достичь серьезного прорыва в текущем контрнаступлении из-за разветвленной системы противовоздушной обороны России. Об этом сообщает "The Washington Post".
Также издание "Комментарии" сообщало – Юрий Игнат рассказал, сколько самолетов F-16 необходимо Украине для выполнения боевых задач.
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