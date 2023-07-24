У Байдена снова намекнули о нескором применении Украиной F-16

Вашингтон не меняет свой позиции и не отказывается от разрешения на поставку Украине истребителей F-16, но при этом США уточняют, что понадобятся месяцы, прежде чем украинские защитники начнут их применять на поле боя. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "CNN" сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Госсекретарь отметил, что есть целый ряд вопросов, которые нужно решить, ведь все упирается не только в обучение украинских пилотов, но и в техническом обслуживании, использовании самолетов в режиме реального боя.

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"Дело не только в самом оборудовании. Это еще и обучение. Это техническое обслуживание. Это умение использовать его в военных операциях. На все это нужно время. Если бы завтра было принято решение о передаче F-16, то прошли бы месяцы и месяцы до того, как они были бы реально применены", – заявил Блинкен.

Он добавил, "процесс по F-16 продвигается". США уже занимаются программой передачи Украине истребителей, но должна еще быть программа обучения украинских пилотов.

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