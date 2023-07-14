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В ВСУ рассказали, сколько F-16 необходимо Украине для выполнения боевых задач

Юрий Игнат заявил, что Украине для выполнения боевых задач требуется около 2-3 эскадрильи западных истребителей F-16.

сегодня, 14:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Для эффективного выполнения текущих потребностей на фронте, украинским защитникам требуется около 2-3 эскадрильи западных истребителей F-16. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

В ВСУ рассказали, сколько F-16 необходимо Украине для выполнения боевых задач

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"Здесь надо разделять (Ред. – относительно количества самолетов — ред.). В мирное время это может быть полторы сотни многоцелевых истребителей, которых было бы достаточно, чтобы защитить наше государство от потенциальных будущих угроз извне", — заявил Игнат.


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В то же время сегодня ВСУ нуждаются в 2-3 эскадрильях (1 эскадрилья — от 12 до 18 самолетов). Соответствующее количество истребителей помогло бы нашим военным отогнать российскую авиацию, которая применяет управляемые авиабомбы, от наших границ. Также украинские защитники смогли бы сбивать дроны-камикадзе и крылатые ракеты. Не менее важным также есть то, что западные истребители на вооружении ВСУ помогли бы наземным войскам в наступательных и оборонительных действиях.

Отметим, уже который месяц подряд не прекращаются разговоры о необходимости как можно быстрее поставить Украине западные истребители F-16. Почему же за разговорами пока что ничего так и не происходит? Даже тренировки украинских пилотов, которые должны были начаться в июле, перенесли на август. Действительно ли так важно Украине получить западные самолеты? Что будет, если западные союзники и дальше будут намеренно откладывать вопрос. Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

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