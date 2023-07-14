Почему Запад тянет с передачей F-16 – есть ли альтернатива

Уже который месяц подряд не прекращаются разговоры о необходимости как можно быстрее поставить Украине западные истребители F-16. Почему же за разговорами пока что ничего так и не происходит? Даже тренировки украинских пилотов, которые должны были начаться в июле, перенесли на август. Действительно ли так важно Украине получить западные самолеты? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Самолет F-16. Фото: из открытых источников

Россиянам снова дают полгода, чтобы те подготовились к F-16

Военный эксперт Роман Свитан в эфире "24 канала" заявил, что Запад, несмотря на постоянные просьбы Киева, затягивал с поставками тяжелого вооружения, и Россия это время использовала, чтобы лучше подготовиться к украинскому контрнаступлению. Оккупанты поняли намек, хорошо "зарылись и проминировались". Теперь Запад затягивает с поставками самолетов, и Россия снова не теряет время. Есть все основания утверждать, что Москва сможет подготовиться к появлению этих самолётов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Эксперт обратил внимание, что страна-агрессор начала активно снимать с хранения свои самолёты, чтобы к моменту появления F-16 иметь десятикратный перевес в авиатехнике.

"Через полгода россияне могут быть готовыми встретить F-16, причём на каждый F-16 будет как минимум с десяток "Сушек" или "МиГ-29". Ну девять F-16 "завалит", а с десятым не справится", — считает Роман Свитан.

По его словам, сама собой появляется мысль, что Запад дает время россиянам достойно встретить украинское контрнаступление.

Симметричный поединок между ограниченным количеством украинских F-16 и большим количеством ЗРК Москвы является для Киева проигрышным

При этом западные эксперты полковник ВВС США Максимилиан Бремер и старший научный сотрудник программы Reimagining U.S. Grand Strategy Келли Греко считают, что Украине первым дело сейчас нужны не самолеты, а средства ПВО.

"Несмотря на то, что F-16 являются современными многоцелевыми истребителями, небольшое их количество не может обеспечить Украине ни превосходство в воздухе, ни прорыв сильно укрепленных оборонительных рубежей России", — считают Бремер и Греко.

По мнению экспертов, украинскому командованию не нужно усложнять принципы ведения войны, а интеграции западной авиации как раз их и усложняет, поэтому переход к западному способу ведения воздушной войны будет по своей сути сложным процессом и повысит вероятность неудачи ВСУ.

Западные специалисты считают, что вместо того, чтобы пытаться конкурировать с россиянами в воздухе, ВСУ следует придерживаться своей простой, но проверенной стратегии противовоздушного противодействия.

По мнению экспертов, чтобы добиться успехов в контрнаступлении украинские защитники должны заполнить пробел в системах ПВО малой и средней дальности. В частности, ВСУ нужно укрепить за счет большого количества мобильных и автономных систем SHORAD, таких как американский AN/TWQ-1 Avenger и немецкий Gepard. Эти вооружения очень легко могут прикрывать атакующие бригады на фронте.

Читайте также на портале "Комментарии" - о чем говорят решения саммита НАТО: что Украине нужно было требовать от союзников.