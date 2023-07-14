К чему могут привести скандалы внутри российской армии – повлияет ли это на войну

В России после неудачного мятежа Евгения Пригожина и его ЧВК "Вагнер" происходят массовые аресты в армейской среде. На этом фоне разворачивается очередной скандал. От должности отстранен командующеий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов (воевал на Запорожском направлении). Это произошло после того, как он рассказал о реальном – и крайне печальном для россиян – положении на фронте. Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, то увольнение Попова демонстрирует действительные проблемы оккупационной армии (страдает от ударов украинской артиллерии, испытывает сложности с ротацией), а также попытку оградить российского диктатора Путина от нежелательной критики. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" нарастающее внутрироссийское противостояние.

Минобороны РФ. Фото: из открытых источников

Публичные скандалы в российской армии слабо влияют на конкретное течение боевых действий и на проведение операций на поле боя

Руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, эксперт-международник Игорь Соловей рассуждает так:

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"Периодические скандалы в высшем военном руководстве российской армии – проявление кризиса. Признак того, что в армии происходит поиск виновных и перевод ответственности за неудачи. Такая ситуация повторяется всякий раз, когда российская армия терпит неудачи, а потому одни руководители пытаются переложить ответственность с себя на кого-то другого".

Эксперт напоминает, что за поражение под Киевом российская пропаганда по указке Кремля виновным сделала Запад (мол мы "воюем не украинцами, а со всем НАТО"). После потери Харьковщины появились образы "фанерного маршала" и "тувинского полководца". А Бахмут сопровождал "снарядный голод", ("Герасимов/Шойгу, где боеприпасы?!" и "вы что творите, твари вонючие?!").

"Подобная ситуация, конечно, подрывает настроения в войсках противника, – отмечает Игорь Соловей. – И улучшает – в войсках украинских. Но, к сожалению, публичные скандалы в российской армии слабо влияют на конкретное течение боевых действий и на проведение операций на поле боя. Поскольку эти скандалы направлены не на развал, а на улучшение управления и использования потенциала российской армии".

Закостенелая система пытается сохраниться и боится перемен

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин напоминает, что вскоре после похода на Москву вагнеровцев высказывал изданию "Комментарии" мнение, что будут усилены репрессии против российских военных, которые, так или иначе, поддержали выглядящий довольно фальшиво мятеж.

который сейчас пропал (вероятно задержан), сперва взяли на карандаш. А потом и просто взяли – спецслужбы. Среди попавших "на карандаш" оказался генерал Попов. Он описал реальное положение дел на фронте, на Южном направлении, где у россиян не радужные перспективы. А неудобную правду российские власти традиционно не любят. Как не любят и генералов, которые пользуются серьезной поддержкой в армии. А Попов был именно из таких. И, похоже, т.н. "паркетные генералы" (включая министра обороны Шойгу), которых настоящие военные презирают, решили избавиться от нелояльного к ним авторитетного генерала", – поясняет эксперт. "В вооруженных силах страны-агрессора было немало тех, кто разделял убеждения Пригожина о том, что в некоторых моментах российское военное командование неправильно проводит те или иные действия в войне против Украины. Таких военных, в числе которых был генерал Сурковикин

По его мнению, такого рода "чистками" верхушка МО (Шойгу, Герасимов) и политическая верхушка РФ вряд ли добьется позитивного для себя эффекта.

"Закостенелая система пытается сохраниться и боится перемен. А война не терпит закостенелости. Тем более — современная война. Она динамичная, технологичная, тут важна инициатива на местах. Командование должно быстро реагировать на ту или иную ситуацию. Нельзя сказать, что в РФ этого не понимают. Но, что Путин, что Шойгу, что Герасимов пытаются делать ставку на войну советскими методами с редкими вкраплениями современности-инициативности", – отмечает Влад Волошин.

Он акцентирует, что те, кто имеет нетрадиционное мышление, кто готов меняться, кто не системен, они не воспринимают. И "зачищают".

"Что нам, конечно, выгодно. Лучше воевать с теми, действия кого можем предвидеть. Именно на таких делает ставку Кремль, – подчеркивает полковник. – Выгодна нам и генеральская чехарда, боязнь офицеров противника принимать какие-то решения, брать инициативу на себя. Ну, а действия российской власти и спецслужб вынуждают российских генералов думать о том, как сохранить свои должности, а не как эффективно воевать против Украины".

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