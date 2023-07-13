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Стало известно о массовых арестах в России

Американские журналисты рассказали, кого, кроме генерала Суровикина, арестовали в РФ после неудачного мятежа Пригожина

сегодня, 20:11
Автор:
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Константин Куликов
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После мятежа Пригожина в России задержали для допроса 13 высокопоставленных российских военных, еще 15 отстранили от службы, ссылаясь на свои источники передает The Wall Street Journal. Об этом сообщают "Комментарии".

Стало известно о массовых арестах в России

Сергей Суровикин - один из арестованных российских военных

Среди задержанных — генерал Сергей Суровикин, его заместитель генерал-полковник Андрей Юдин, бывший замминистра обороны Михаил Мизинцев и замначальника главного разведывательного управления Генштаба Владимир Алексеев. Юдина и Алексеева якобы уже отпустили, но отстранили от службы, а Суровикина якобы все еще допрашивают в Москве. Имен других задержанных и отстраненных от службы издание не называет. По словам собеседников WSJ, задержания проводятся для того, чтобы "очистить ряды".


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По информации источников издания, Суровикина задержали через несколько часов после начала мятежа, сейчас его удерживают в Москве. Ему не предъявляли никаких обвинений в совершении преступления. Он не находился в СИЗО, но, по информации источников WSJ, проходил неоднократные допросы, поскольку следователи выясняли его роль в мятеже. Один из собеседников издания утверждает, что Суровикин знал о планах восстания, но не участвовал в мятеже. Генерала могут отпустить, когда Путин решит, что делать с последствиями мятежа, по мнению собеседников издания.

Задержанный бывший генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее занимал должность заместителя министра обороны, а в конце апреля присоединился к "ЧВК Вагнер". Мизинцев получил прозвище "Мясник Мариуполя" за то, что руководил российским штурмом города, который сопровождался массированными бомбардировками гражданских кварталов, чтобы принудить город к капитуляции. Мизинцев был снят с должности заместителя министра, ответственного за логистику, и присоединился к "Вагнеру" за несколько месяцев до мятежа.

Напомним, что мятеж Пригожина, который главарь ЧВК "Вагнер" назвал "маршем справедливости", произошел 23-24 июня. За сутки вагнеровцы захватили Ростов-на-Дону, прошли ряд областей России и остановились в двухстах километрах от Москвы.

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