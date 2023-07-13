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Россияне придумали, как воровать еще больше украинского зерна: детали Минобороны

Замминистра Анна Маляр рассказала, как Кремль "облегчил" похищение украинского зерна

сегодня, 17:12
Автор:
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Кравцев Сергей
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Страна-агрессор продолжает в открытую воровать украинское зерно с оккупированных территорий Украины. Так, в Кремле даже уже занялись "упрощением" процесса воровства. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщает замминистра обороны Анна Маляр.

Россияне придумали, как воровать еще больше украинского зерна: детали Минобороны

Зерно. Фото: из открытых источников

"В настоящее время путинский режим создает условия для экспорта сельскохозяйственной продукции с временно оккупированных территорий Украины за пределы территории РФ", — написала Анна Маляр.


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Для этого, по словам замминистра, россияне приводят сельскохозяйственную продукцию и деятельность сельхозпроизводителей в соответствие стандартам ветеринарного и фитосанитарного надзора РФ.

Анна Маляр подчеркивает, в 21 столетии Россия ведет себя, как настоящий варвар. Прошли года, но методы у россиян не изменились. Они захватывают территории и людей более развитого государства, силой отбирают все ресурсы и оставляют после себя разруху.

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Источник: https://t.me/annamaliar/928
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