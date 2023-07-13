Какую тактику в отношении РФ выбрал Китай – может ли произойти еще большее сближение

В Кремле сообщили, что российский диктатор Владимир Путин в ближайшее время отправится с визитом в Китайскую Народную Республику (КНР). Интересно, что недавно стало известно о совете президента США Джо Байдена китайскому лидеру Си Цзиньпину "быть осторожным" в отношениях с Путиным, если Пекин полагается на западные инвестиции. Что можно сказать о российско-китайских отношениях на данном этапе? Как они могут (и могут ли) измениться в обозримом будущем на фоне российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Продолжение войны истощает ресурсы и геополитические возможности рф и Китай этим пользуется

Политический консультант Сергей Быков уверен, что китайско-российские отношения всё больше напоминают отношения между сюзереном и вассалом.

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"Всё больше россия зависит от поставок высокотехнологичных товаров Китайской Народной Республикой. Да и на геополитической арене рф всё чаще приходится угождать Китаю и выходить с коммуникацией с глобальным югом, оглядываясь на мнение КНР", – подчеркивает эксперт.

По мнению Сергея Быкова, продолжение российско-украинской войны истощает ресурсы и геополитические возможности рф. И Китай этим пользуется.

Китай предпочитает выжидать

Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун поделился таким мнением:

"Можно констатировать, что Китай не пытается как-то форсировать события, активно вмешиваясь в ход российско-украинской войны. Для КНР это бы несло имиджевые и политико-экономические риски. Особенно касательно взаимоотношений с США, которые и так не клеятся довольно продолжительное время (экономическое и геополитическое противостояние, фактор Тайваня и так далее). Еще одна причина – Китай вовсе не уверен, что РФ может предложить некий интересный выход из ситуации в Украине".

Оккупационные войска сейчас на том же юге ушли в глухую оборону, не особо имеют успехи в атакующих действиях на востоке, напоминает эксперт. А украинские наступательные действия набирают ход, а дальнобойного вооружения у ВСУ становится всё больше, а тут еще и кассетные боеприпасы от США...

"И Китай предпочитает выжидать. Увеличивая при этом торговый оборот с РФ (заваливая ее рынок своими товарами и покупая по дешевке российские нефть и газ), но не выражая готовности предоставлять стране-агрессору некую военную помощь", – поясняет политолог.

Так что, констатирует он, в последнее время все китайско-российские встречи – это встречи хозяина (КНР) с вассалом (РФ). И в процессе этих встреч именно Китай высказывает свои пожелания, а России ничего не остается, как их выполнять, понимая, что какое-никакое сотрудничество с КНР сейчас, на фоне закрытого от нее Запада – единственный ее шанс на выживание.

"И нет никакого повода для большего, чем есть сейчас, сближения Пекина и Москвы, как бы ни пыталась это раскрутить российская пропаганда. Китай медленно, но верно, превращает РФ в свой сырьевой придаток, заселяет Дальний Восток своими гражданами, фактически колонизирует Россию. И чем дальше, тем больше это просматривается, – отмечает Максим Джигун. – Если, конечно, хотеть видеть то, что происходит на самом деле".

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