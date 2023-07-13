Какую тактику в отношении РФ выбрал Китай – может ли произойти еще большее сближение

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Кравцев Сергей
В Кремле сообщили, что российский диктатор Владимир Путин в ближайшее время отправится с визитом в Китайскую Народную Республику (КНР). Интересно, что недавно стало известно о совете президента США Джо Байдена китайскому лидеру Си Цзиньпину "быть осторожным" в отношениях с Путиным, если Пекин полагается на западные инвестиции. Что можно сказать о российско-китайских отношениях на данном этапе? Как они могут (и могут ли) измениться в обозримом будущем на фоне российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Политический консультант Сергей Быков уверен, что китайско-российские отношения всё больше напоминают отношения между сюзереном и вассалом.
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По мнению Сергея Быкова, продолжение российско-украинской войны истощает ресурсы и геополитические возможности рф. И Китай этим пользуется.
Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун поделился таким мнением:
Оккупационные войска сейчас на том же юге ушли в глухую оборону, не особо имеют успехи в атакующих действиях на востоке, напоминает эксперт. А украинские наступательные действия набирают ход, а дальнобойного вооружения у ВСУ становится всё больше, а тут еще и кассетные боеприпасы от США...
Так что, констатирует он, в последнее время все китайско-российские встречи – это встречи хозяина (КНР) с вассалом (РФ). И в процессе этих встреч именно Китай высказывает свои пожелания, а России ничего не остается, как их выполнять, понимая, что какое-никакое сотрудничество с КНР сейчас, на фоне закрытого от нее Запада – единственный ее шанс на выживание.
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