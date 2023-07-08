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Байден дал совет Си Цзиньпину из-за его отношений с Путиным

Президент США Байден посоветовал главе КНР Си Цзиньпину "быть осторожным" в отношениях с Путиным

сегодня, 10:07
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент США Джо Байден посоветовал лидеру КНР Си Цзиньпину "быть осторожным" в отношениях с Кремлем, ведь Пекин полагается на западные инвестиции. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Байден дал совет Си Цзиньпину из-за его отношений с Путиным

Байден и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Как и ожидалось, Вашингтон внимательно следил за двухдневным визитом лидера Китая в Москву, в марте этого года. После этого визита Джо Байден посоветовал Си Цзиньпину "быть осторожным". 


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Глава Белого дома отметил, что после полномасштабного вторжения в Украину российский рынок покинули 600 американских корпораций.

По его словам, Си говорил Байдену, что экономика Китая зависит от инвестиций из Европы и Соединенных Штатов.

"Я сказал: это не угроза. Это наблюдение", – сказал Байден.

На вопрос, что ему на это ответил Си, президент США сказал: "Он слушал и не спорил".

Читайте также на портале "Комментарии" — Китай хочет установить более тесные связи с российскими военными. Такой шаг официальный Пекин намерен продемонстрировать, чтобы показать, что мятеж ЧВК "Вагнер" не может подорвать сотрудничество двух стран, и КНР и дальше поддерживает путинский режим. Об этом пишет "Bloomberg".

Также издание "Комментарии" сообщало – россияне активно продолжают использовать для ударов по Украине иранские дроны, а производить их помогает Китайская Народная Республика (КНР). В материале The Wall Street Journal сообщается, что об этом идет речь в расследовании британской группы Conflict Armament Research, которая занимаются отслеживанием цепочек поставок вооружений. Что можно сказать на данный момент о китайской угрозе в ракурсе российско-украинского войны и в принципе глобального противостояния? Рискнет ли Пекин помогать Москве больше, чем уже делает, а также попытаться устроить собственную "победоносную войну" с тем же Тайванем, в районе которого он периодически устраивает стрельбу? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.reuters.com/world/biden-told-xi-after-putin-meeting-be-careful-your-economy-depends-western-2023-07-08/
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