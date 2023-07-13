Стрелков прогнозирует возможный новый "поход на Москву"

Противник Украины Игорь Стрелков, представляющий в РФ так называемых "рассерженных патриотов", прокомментировал отстранение генштабом армии РФ от выполнения своих обязанностей командующего оккупационной 58 армией Ивана Попова. Эта армия сейчас противостоит ВСУ в Запорожской области и несет тяжелые потери, в частности от украинской артиллерии. В новом конфликте Стрелков видит возможность повторения событий мятежа Пригожина. Об этом сообщают "Комментарии".

Стрелков-Гиркин

"Обращение отставленного командарма к общественности — это (в регулярной армии) — нонсенс, скандал, опаснейший прецедент. Почти мятеж, — написал Стрелков в своем телеграмм-канале. — Тем более, что на этот раз его создал не какой-то уголовник, волею фортуны пробившийся "из грязи в князи", а натуральный кадровый генерал. (И "не из худших"). Дальше, как справедливо отмечают многие комментаторы — только мятежи и неконтролируемый распад армии. А до этого — на самом-то деле — "рукой подать". От нового "похода на Москву" в исполнении регулярной армии нас отделяет только новое крупное военное поражение".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

В своем обращении Иван Попов утверждал, что он обратил внимание российского генштаба на большие потери россиян от работы украинской артиллерии, что, по его мнению, вызвано отсутствием контрбатарейной борьбы. Кроме того, по данным телеграмм-каналов, он предложил провести ротацию российских бойцов, находящихся на первой линии обороны в Запорожской области. А после отказа это сделать со стороны начальника генштаба Герасимова высказал готовность доложить об этом лично Путину. После этого он был овинен в паникерстве и отстранен от своих обязанностей.

Напомним, что мятежу Пригожина, который произошел 23-24 июня, предшествовал длительный конфликт между главарем ЧВК "Вагнер" и руководством минобороны РФ — министром Шойгу и начальником генштаба Герасимовым. В ходе мятежа вагнеровцы остановили свой "марш справедливости" в 200 километрах от Москвы.

Тем временем, Столтенберг рассказал, кто защитит Литву, Латвию, Эстонию и Польшу в случае нападения РФ.

Социологи узнали, сколько россиян поддерживает ядерный удар по Украине.

А в Украину прибыло запрещенное оружие из США.