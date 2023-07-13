В Украину прибыло запрещенное оружие из США: оно может радикально изменить ситуацию на поле боя

Противоречивые кассетные боеприпасы о передаче которых несколько дней назад объявили Соединенные Штаты, доставленные в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Кассетные боеприпасы. Фото из открытых источников

Командующий объединенными силами "Таврия" генерал Александр Тарнавский во время интервью с Алексом Марквардтом подтвердил прибытие первых кассетных бомб в Украину. Ранее о прибытии кассетных боеприпасов из США не сообщалось.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Мы только что их получили, еще не использовали, но они могут радикально изменить ситуацию на поле боя", — сказал Тарнавский.

Украинский генерал рассказал, что в настоящее время военное руководство будет определяться с участками фронта, где будет использовано это, по его словам, очень мощное оружие.

"Противник тоже понимает, что, получив эти боеприпасы, у нас будет преимущество", — говорит Александр Тарнавский и добавляет, что противник отдаст тот участок местности, который не сможет удержать из-за использования кассетных бомб.

Командующий объединенными силами объясняет, что Украина из-за опасности кассетных боеприпасов не будет их использовать в густонаселенных регионах. Кроме того, их использование будет отслеживаться, чтобы в будущем разминировать соответствующие территории.

"Россияне думают, что мы будем использовать их на всех участках фронта. Это очень неправильно. Но они очень волнуются", – считает Тарнавский.

Напомним, что кассетные боеприпасы вызвали критику многих лидеров из-за их опасности. Часть из них не взрывается при использовании и остается в земле, чем создает угрозу гражданскому населению. Сегодня они запрещены более чем в 120 странах мира, однако не в США, Украине или России. Кроме того, российские военные использовали это оружие против украинцев и раньше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал Камбоджа обратилась в Украину, заявив, что из-за кассетных бомб жертвами станут украинцы.

Также "Комментарии" писал, что Борис Джонсон назвал еще одну угрозу для Украины, кроме России.