В ISW рассказали, что вскоре повлияет на ход событий на поле боя

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Кравцев Сергей
На этой неделе Кремль "обезглавил" 58-ую общевойсковую армию, которая участвует в боях за Запорожскую область Украины. Перебои в работе командования, наблюдающего за оборонительными операциями на юге, скорее всего, окажут немедленное, но незначительное влияние на российские силы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Российские войска. Фото: из открытых источников
Эксперты отмечают, внезапные выпады генерала-майора Ивана Попова, критика командования и признания проблем с обеспечением и высоких потерь, "могут временно подорвать российское командование и контроль в этих районах, ухудшить боевой дух россиян, учитывая широкую поддержку генерала среди российских военнослужащих".
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Увольнение Попова и поступающие сообщения о жалобах на отсутствие ротации войск, по словам экспертов, еще раз подтверждают, что российская оборона в Украине слаба.
Аналитики также предполагают, что Попова отстранили, пытаясь оградить российского диктатора Владимира Путина от нежелательной критики.
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