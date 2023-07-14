В ISW рассказали, что вскоре повлияет на ход событий на поле боя

На этой неделе Кремль "обезглавил" 58-ую общевойсковую армию, которая участвует в боях за Запорожскую область Украины. Перебои в работе командования, наблюдающего за оборонительными операциями на юге, скорее всего, окажут немедленное, но незначительное влияние на российские силы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Эксперты отмечают, внезапные выпады генерала-майора Ивана Попова, критика командования и признания проблем с обеспечением и высоких потерь, "могут временно подорвать российское командование и контроль в этих районах, ухудшить боевой дух россиян, учитывая широкую поддержку генерала среди российских военнослужащих".

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Увольнение Попова и поступающие сообщения о жалобах на отсутствие ротации войск, по словам экспертов, еще раз подтверждают, что российская оборона в Украине слаба.

"Жалоба Попова на российские потери в результате артиллерийского огня, вероятно, указывает на то, что российские силы нуждаются в ротациях и подкреплениях для поддержания своей обороны в западной части Запорожской области. Нехватка резервов у России, вероятно, не позволила Герасимову серьезно рассмотреть заявления Попова. А увольнение Попова еще раз продемонстрировало, что российские силы не могут проводить ротацию сил. Очевидное отсутствие ротации войск на театре военных действий предполагает, что российским силам придется полагаться на существующие и уже деградировавшие силы в случае любого прорыва Украины", – говорится в отчете ISW.

Аналитики также предполагают, что Попова отстранили, пытаясь оградить российского диктатора Владимира Путина от нежелательной критики.

"ISW ранее отмечала, что Путин игнорировал жалобы российских официальных лиц, выступавших от имени российских военнослужащих, — вероятно, чтобы дистанцироваться от российских военных неудач. … Путин, возможно, поручил Герасимову предотвращать и разрешать подобные компрометирующие ситуации до того, как эти инциденты дойдут до Кремля", – считают эксперты.

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