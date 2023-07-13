Зачем Россия вновь раскачивает тему ядерных угроз – почему будет новый виток обострения

Россия продолжает ядерный шантаж Украины и мира. Согласно данным украинского Минобороны, российские войска вновь минируют объекты на территории Запорожской АЭС. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет рассматривать передачу Украине истребителей F-16 (новые шаги в данном направлении предприняты на саммите НАТО в Вильнюсе) как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере. О чем говорят российские ядерные игры (то ли размещение, то ли не размещение ядерного оружия в Республике Беларусь; создание рисков катастрофы на ЗАЭС; периодические угрозы применения ядерки)? К чему это в итоге может привести? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Кремль системно и давно раздувает ядерную эйфорию по цепи

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак уверен, что яти ядерные игры Путина имеют две цели.

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Первая – удержание в западном общественном мнении управляемого страха перед "ядерной дубинкой" России, что сдерживает коллективный Запад от быстрых и активных политических и военно-технических действий против РФ, особенно в предоставлении Украине тяжелого и дальнобойного вооружения.

Вторая – это на языке русской примитивной дипломатии жест приглашения к "большим переговорам".

Дело в том, поясняет эксперт, что переговоры по вопросу ядерной деэскалации – отличный повод возобновить официальный канал связей и запустить скрытый переговорный трек о войне в Украине.

и запугивание радиоактивным загрязнением Украины и Европы", – подчеркивает Олег Постернак. "Кремль системно и давно раздувает ядерную эйфорию по цепи: приостановление участия России в Третьем договоре СНВ (Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений); истерические ядерные заявления должностных лиц не высшего ранга (те же периодические пассажи Медведева); размещение российского ядерного оружия в Беларуси; минирование ЗАЭС

По его мнению, Россия рассматривает переговоры по ядерной безопасности как кейс, который должен восстановить ее роль в международных отношениях с Западом и продемонстрировать попытку решения украинского вопроса без учета украинских интересов.

в сбитии ядерных угроз РФ, демонстрируя себя как взвешенного и сильного игрока, способного устанавливать глобальные правила, усмирить геополитическое хулиганство и шантаж", – отмечает эксперт. "В этой ситуации Китай играет определенную конструктивную роль

Россия увидела на саммите в Вильнюсе неготовность лидеров Альянса занимать жесткую позицию

Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко так комментирует ядерные игры путинского режима:

"Это – продолжение тестирования нервной системы лидеров стран НАТО. Сейчас наверняка будет новая фаза – более активная – в этом шантаже. Не просто так Лавров выскочил со своим "ядерным" заявлением касательно предоставления Украине натовских истребителей".

По мнению эксперта, Россия увидела на саммите в Вильнюсе неготовность лидеров Альянса занимать жесткую, последовательную позицию как в более мощном и быстром вооружении Украины, так и в предоставлении нам четких перспектива (с конкретными сроками) вступления в блок.

"Попытки что-то оттянуть, не принимать принципиальных решений, лишь стимулируют Путина, а также пристяжного к нему Лукашенко, далее вести ядерные игры и раскручивать этот шантаж дальше", – констатирует Андрей Сенченко.

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