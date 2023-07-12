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Время приближается: Кулеба назвал сроки, когда в небе над Украиной появятся первые F-16

Дмитрий Кулеба рассказал, что в первые месяцы 2024 года F-16 должны быть в Украине

сегодня, 11:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Согласно графику, который утвердили союзники Украины, первые истребители F-16 должны летать в украинском небе до конца марта 2024 года. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Радио Свобода" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Время приближается: Кулеба назвал сроки, когда в небе над Украиной появятся первые F-16

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Глава МИД уточнил, что процесс передачи Украине западных истребителей связан с рядом технических моментов. 


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Что касается самого обучения украинских пилотов, то они должны стартовать в августе-сентябре. Параллельно будет идти процесс урегулирования всех юридических моментов, связанных с передачей самолетов Украине. 

"Я думаю, что если до конца первого квартала следующего года первые F-16 будут летать в украинском воздухе, управляемые украинскими пилотами, то это будет в соответствии с графиком", — высказал Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что не все упирается лишь в обучение пилотов. Также стоит обучить инженеров, техников и соответствующую инфраструктуру.

По словам украинского министра, пока что, согласно тех заверений, которые Украина получила на саммите НАТО от союзников, никаких эксцессов быть не должно. Все идет по плану.

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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/viyna-nato-vilnyuskyy-samit/32499810.html
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