Время приближается: Кулеба назвал сроки, когда в небе над Украиной появятся первые F-16

Согласно графику, который утвердили союзники Украины, первые истребители F-16 должны летать в украинском небе до конца марта 2024 года. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Радио Свобода" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Глава МИД уточнил, что процесс передачи Украине западных истребителей связан с рядом технических моментов.

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Что касается самого обучения украинских пилотов, то они должны стартовать в августе-сентябре. Параллельно будет идти процесс урегулирования всех юридических моментов, связанных с передачей самолетов Украине.

"Я думаю, что если до конца первого квартала следующего года первые F-16 будут летать в украинском воздухе, управляемые украинскими пилотами, то это будет в соответствии с графиком", — высказал Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что не все упирается лишь в обучение пилотов. Также стоит обучить инженеров, техников и соответствующую инфраструктуру.

По словам украинского министра, пока что, согласно тех заверений, которые Украина получила на саммите НАТО от союзников, никаких эксцессов быть не должно. Все идет по плану.

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