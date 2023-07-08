На Запорожскую АЭС снова везут взрывчатку: подробности от ГУР

Российские захватчики продолжают минировать Запорожскую АЭС и объекты на территории станции. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал Главного управления разведки Минобороны.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Согласно информации украинской разведки, противник доставляет на территорию станции еще больше мин и взрывчатых веществ. Подвоз практически не прекращается.

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"В технических помещениях и машинных залах установлены минно-взрывные заграждения, которые состоят из управляемых дистанционно и неуправляемых противопехотных мин направленного типа", — сообщает ГУР Минобороны.

В большинстве своем Россия использует мины направленного типа советских образцов, а именно: МОН-50; МОН-90; МОН-100; МОН-200.

Отметим, ранее президент Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам и мировой общественности предупредил, что Россия вероятно готовится совершить теракт на Запорожской АЭС, который может привести к выбросу радиации.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина и Россия одновременно обвинили друг друга в грядущем подрыве Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), расположенной во временно оккупированном в Энергодаре. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 4 июля призвал мир, который слабо отреагировал на теракт против Каховской гидроэлектростанции, остановить, наконец, зло, которое несет российская агрессия. Что происходит в последнее время вокруг ЗАЭС? Как ситуация может развиваться дальше? Чем обусловлена вялая реакция мира на очередную более, чем реальную угрозу теракта глобального масштаба? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



