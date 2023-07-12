Оккупанты снова активизировались на территории Запорожской АЭС: что происходит

В Министерстве обороны Украины сообщили, что российские захватчики снова принялись минировать объекты на территории Запорожской АЭС. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Military Media Center.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

"Минирование территории ЗАЭС российскими оккупантами является целенаправленным, создает состояние опасности на ядерном объекте", — сообщает Military Media Center.

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По имеющимся данным, россияне установили управляемые и неуправляемые противопехотные мины в технических помещениях и машинных залах станции.

Отметим, Украина и Россия одновременно обвинили друг друга в грядущем подрыве Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), расположенной во временно оккупированном в Энергодаре. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам и мировой1 общественности призвал мир, который слабо отреагировал на теракт против Каховской гидроэлектростанции, остановить, наконец, зло, которое несет российская агрессия. Что происходит в последнее время вокруг ЗАЭС? Как ситуация может развиваться дальше? Чем обусловлена вялая реакция мира на очередную более, чем реальную угрозу теракта глобального масштаба? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что угроза теракта на Запорожской АЭС, о которой много говорилось в последнее время, уменьшается. По словам главы ГУР, были предприняты определенные действия в этой сфере – как публичные, так и непубличные. Из Вашингтона тоже пришел сигнал, что там внимательно следят за ситуацией вокруг ЗАЭС и возможными провокациями со стороны оккупационных войск. Что можно сказать по ситуации вокруг ЗАЭС в последнее время и на данный момент? Насколько велики риски? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



