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Оккупанты снова активизировались на территории Запорожской АЭС: что происходит

Минобороны сообщает, российские войска минируют объекты на территории Запорожской АЭС

сегодня, 17:07
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Министерстве обороны Украины сообщили, что российские захватчики снова принялись минировать объекты на территории Запорожской АЭС. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Military Media Center.

Оккупанты снова активизировались на территории Запорожской АЭС: что происходит

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

"Минирование территории ЗАЭС российскими оккупантами является целенаправленным, создает состояние опасности на ядерном объекте", — сообщает Military Media Center.


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По имеющимся данным, россияне установили управляемые и неуправляемые противопехотные мины в технических помещениях и машинных залах станции.

Отметим, Украина и Россия одновременно обвинили друг друга в грядущем подрыве Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), расположенной во временно оккупированном в Энергодаре. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам и мировой1 общественности призвал мир, который слабо отреагировал на теракт против Каховской гидроэлектростанции, остановить, наконец, зло, которое несет российская агрессия. Что происходит в последнее время вокруг ЗАЭС? Как ситуация может развиваться дальше? Чем обусловлена вялая реакция мира на очередную более, чем реальную угрозу теракта глобального масштаба? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что угроза теракта на Запорожской АЭС, о которой много говорилось в последнее время, уменьшается. По словам главы ГУР, были предприняты определенные действия в этой сфере – как публичные, так и непубличные. Из Вашингтона тоже пришел сигнал, что там внимательно следят за ситуацией вокруг ЗАЭС и возможными провокациями со стороны оккупационных войск. Что можно сказать по ситуации вокруг ЗАЭС в последнее время и на данный момент? Насколько велики риски? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/militarymediacenter/2504
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