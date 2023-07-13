Новый "Пригожин": российского генерала обвинили в панике и отстранили от командования

Российский генерал-майор Иван Попов заявил, что его отстранили от должности командующего 58-й общевойсковой армией РФ, воюющей в Запорожской области. Соответствующий аудиофайл обращения Попова к подчиненным опубликовал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Гурулев, в прошлом возглавлявший 58-ю армию. Об этом сообщают "Комментарии".

Иван Попов

В обращении Попов заявил, что был уволен за то, что в докладе старшему начальству "назвал вещи своими именами", "жестко" обозначив проблемные вопросы в российской армии "по поводу боевой работы и обеспечения", передает DW. По его словам, он заострил внимание начальства на "отсутствии контрбатарейной борьбы, станций артиллерийской разведки", а также "массовой гибели и увечьях" российских военнослужащих от артиллерии ВСУ, которые он назвал "главной трагедией современной войны".

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По словам генерала, приказ о его увольнении был "написан за один световой день" и "подписан министром обороны" Сергеем Шойгу, поскольку, как считает Попов, "старшие начальники почувствовали в нем опасность".



Как сообщил ранее связанный с ЧВК "Вагнер" Telegram-канал Grey Zone, смещение Ивана Попова с должности произошло после его доклада начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову, в котором Попов среди прочего предложил провести ротацию войск на первой линии фронта.



Об отставке Попова днем ранее писал и Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", связав ее с конфликтом командарма с Герасимовым.

"В своем докладе Попов поднял вопрос о необходимости ротации подразделений, которые длительное время находятся на линии боевого столкновения и понесли значительные потери. Герасимов обвинил Попова в паникерстве и шантаже высшего руководства. После заявления Попова о готовности лично доложить о проблеме Путину Герасимов снял его с должности и отправил на передовые позиции фронта", — утверждал канал, не раскрывая источники информации.

Напомним, что длительный конфликт между главой ЧВК "Вагнер" Пригожиным, с одной стороны, и министром обороны Шойгу и главой генштаба Герасимовым, с другой, вызвал мятеж 23-24 июня.

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