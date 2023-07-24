В МИД Литвы указали на фактор, который привлек Путина к усилению атак на Украину

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал НАТО "удвоить" усилия по поддержке Украины после того, как Путин усилил нападения на Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Ландсбергис.



Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. Фото из открытых источников

Габриелюс Ландсбергис отреагировал на ракетные удары Кремля по прибрежным зонам Украины, которые усилила Россия по истечении срока Черноморской зерновой инициативы. По его мнению, саммит НАТО лишь позволил Путину увеличить агрессию.

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"После вильнюсского саммита НАТО Путин чувствует смелость идти на эскалацию, выйти из зерновой сделки, атаковать Одессу, а теперь и порт на Дунае", — пишет Габриелюс Ландсбергис

Глава МИД Литвы считает, что западные партнеры Украины должны усилить помощь, чтобы ВСУ лучше могли противодействовать российским силам.

"Мы должны убедиться, что нашу решимость помочь Украине добиться победы и членства в НАТО лучше понимают. Пора удвоить наши усилия", — призвал Габриелюс Ландсбергис.

Напомним, что 24 июля Россия в очередной раз нанесла ракетные удары по Одесской области. Один из взрывов произошел в городе Рени, который граничит с румынской границей и находится в нескольких километрах от молдавской. Президент Румынии осудил действия россиян.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, устала ли Германия от войны в Украине. Как немцы смотрят на Россию и видят ли в ней партнера, несмотря на войну в Украине.

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