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Разведка Британии рассказала, к чему готовит Россия свой Черноморский флот

Россия пытается осуществить блокаду Украины после ухода из Черноморской зерновой инициативы.

сегодня, 11:20
Автор:
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Slava Kot
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Британская разведка считает, что после выхода с зерновой инициативы Россия осуществит блокаду украинских портов и уже меняет позицию Черноморского флота. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ежедневный отчет разведки Британии.

Разведка Британии рассказала, к чему готовит Россия свой Черноморский флот

Черноморский флот России. Фото с открытых источников

По данным британской разведки, Черноморская зерновая инициатива смягчила военную ситуацию в Черном море и портовых территориях Украины, а выход России из нее будет способствовать увеличению масштабов насилия в этом регионе.


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"Российский Черноморский флот изменил свою позицию после того, как Россия вышла с Черноморской зерновой инициативе, готовясь к блокаде Украины", – заявили в британской разведке.

Разведка указывает на то, что российский корвет "Сергей Котов" оказался в южной части Черного Моря и пытается патрулировать путь кораблей между украинскими портами и Босфором. По анализу британских аналитиков существует возможность, что российский корвет станет одним из тех судов, которые будут заниматься перехватом коммерческих кораблей, направляющихся в Украину. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный аналитик объяснил, как Россия попала в ловушку Украины по окончании Черноморской зерновой инициативы. По его словам, Россия теперь не может приблизиться к украинским портам, а Черноморскому флоту РФ не удастся осуществить полную блокаду Украины.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле сообщили, готова ли Россия вернуться к зерновому соглашению. А украинская разведка получила секретный доклад для высшего руководства Кремля, подробно описан долгосрочный план срыва зерновой инициативы.



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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1684075524396666880
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