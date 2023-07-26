Россия готовит корабли и авиацию для блокирования Черного моря: в Минобороны сделали заявление

Страна-агрессор активно готовит корабли и авиацию для блокирования районов Черного моря после выхода из "зернового соглашения". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Military Media Center".

Россия готовит корабли и авиацию для блокирования Черного моря

Сообщается, что после выхода страны-агрессора из "зернового соглашения", российские вооруженные силы активизировали боевую подготовку надводных сил и морской авиации Черноморского флота.

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В частности, оккупанты отрабатывают блокировку морских районов, обнаружение и уничтожение кораблей.

"Очевидно, россияне практикуют поражение гражданских судов, которые будут следовать в и из портов Украины", — говорится в сообщении.

При этом захватчики продолжают совершенствовать систему обороны Крыма, в частности, Армянского и Перекопского направлений.

Отметим, 17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал официальное заявление, отметив, что договоренности по "зерновой сделке" фактически прекращены, она остановлена.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия после выхода из зернового соглашения уже неделю терроризирует юг Украины атаками ракет и дронов, разрушая портовую инфраструктуру с целью максимально снизить экспортные возможностей нашей страны. Она игнорирует призывы ООН вернуться к "зерновой сделке". Более того, по данным США, страна-агрессор готовит в Черном море провокации под чужим флагом. Почему мир позволяет РФ проводить это, по сути, пиратство, террор, причем в глобальных масштабах? Как сделать Черное море безопасным? Что для этого нужно? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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