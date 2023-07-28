СМИ узнали, чем ответил Путин на попытки Эрдогана обсудить зерновую сделку

Российский диктатор Владимир Путин прямо игнорирует попытки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести переговоры о возвращении к зерновому соглашению и перезапустить его. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Путин и Эрдоган. Фото: из открытых источников

В последние недели турецкий президент неоднократно заявлял, что планирует обсудить с Путиным вопрос возобновлении соглашения, однако телефонный разговор так и не состоялся, говорят дипломаты.

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По их словам, турецкие официальные лица продолжают добиваться решения этого вопроса, за действуя другие каналы связи с Москвой.

"Решение России выйти из соглашения, позволяющего экспортировать украинское зерно по всему миру, — это авантюра Путина, чреватая дипломатической напряженностью в отношениях с двумя наиболее влиятельными партнерами страны — Китаем и Турцией", — говорится в материале "The Wall Street Journal".

Такое поведение Москвы может быть связано с решением Эрдогана вернуть защитников "Азовстали" в Украину, а также с одобрением Турцией вступления Швеции в НАТО. "Думаю, что Путин перестал доверять Эрдогану как прежде. Для Путина необычно не брать трубку", — сказал журналистам бывший советник посольства Турции в Москве Гюльру Гезер.

Напомним, Россия вышла из соглашения о разблокировании украинских портов, обвинив Запад в том, что тот не выполнил свои "обещания".



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