О чем говорит возвращение в Украину защитников Азовстали – чего стоит ждать дальше

В Украину из Турции (где находились по требованию РФ после обмена пленными 22 сентября 2022 года) вернулись командиры подразделений, участвовавших в защите Мариуполя и "Азовстали". И они уже пообещали, что еще скажут свое слово в бою. В Кремле по этому поводу – предсказуемое негодование. Мол, Турция и Украина нарушили договоренности, согласно которым украинские командиры должны были находиться на территории Турции до момента окончания войны. К тому же, после заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что в августе возможен приезд Путина в Турцию, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков поспешил заявить, что контакты – возможны, но точных дат пока нет. О чем говорит происходящее, что демонстрирует? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Возвращение в Украину защитников Азовстали. Фото: из открытых источников

Передача Украине "азовцев" может свидетельствовать, что всё идет к заморозке конфликта

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков рассуждает так:

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говорят, как по мне, о том, что всё идет к заморозке конфликта. Кассетные боеприпасы после их применения делают территорию на долгое время нежизнеспособной – заминированной. Если не будет прорыва в ближайшее время в рамках контрнаступления, левый берег Херсонщины может остаться пока за россиянами. Передача "азовцев" ранее, согласно договоренностям, должна была произойти по окончании конфликта. Однако их передают сейчас. Возможно, намекая на то, что конфликт вскоре будет если не завершен, то приостановлен". "Передачу Украине "азовцев" (Турцией), а также кассетных боеприпасов (США уже приняли соответствующее решение ),

По мнению эксперта, Эрдоган не "кинул" Путина, как сейчас пытаются это показать некоторые. Президент Турции, поясняет Олег Стариков, является серьезным, опытным политиком с огромным стажем. Политиком регионального уровня, стремящимся выйти на уровень мировой.

"И он свое слово держит. В данном случае повел себя именно так, это, вероятно, было согласовано с Кремлем. Что последний, по понятным причинам, подтвердить не может. Следует понимать, что российско-турецкие отношения на данном этапе – достаточно крепкие и взаимовыгодные", – отмечает эксперт.

Он предполагает, что вероятность посещения Путиным в августе Турции – довольно велика.

Что никакой блокады нет. Что он рукопожатый. Ну, а Турция для РФ является одним из важнейших экономических партнеров. Хабы, товары двойного назначения, туризм, торговля и так далее", – акцентирует Олег Стариков. "Ему важно продемонстрировать, что он не боится покидать пределы своей страны (после выдачи в марте международного ордера на арест ).

Несмотря на то, что по путинскому режиму после пригожинского бунта и ряда поражений на украинских фронтах пошли трещины, он пока стоит плотно, уверен эксперт. И то, какие он меры будут предпринимать, станет понятно после вильнюсского саммита НАТО.

"По моему мнению, сперва произойдет смена начальника Генштаба — Герасимова, который уже фактически не командует войсками. Затем, через какое-то время, уберут и министра обороны – Шойгу. Подобные проволочки (а убирать следовало давно – на фоне провалов на фронте, а уж тем более после бунта вагнеровцев) связаны с тем, что они являются носителями ядерных чемоданчиков. А процесс их передачи – дело не быстрое. В ближайшие месяц-два станет ясно, кто победил в итоге в РФ – партия войны или мира, – прогнозирует Олег Стариков. – Сейчас же идет взаимодействие Путина со всеми центрами власти по кандидатурам, по тому – как именно действовать дальше".

РФ ослабела настолько, что с ней перестают считаться

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко уверен, что турецкие меседжи и действия последнего времени демонстрируют – эта страна окончательно определилась. И встала на сторону победителя – Украины.

А также — заявление Эрдогана о том, что Украина точно заслуживает быть в НАТО, а от наступления справедливого мира в нашей стране никто не проиграет ". "С точки зрения Анкары, нет смысла сейчас выполнять какие-то договоренности с Москвой. Войну РФ явно проигрывает, путинский режим начали сотрясать внутренние бунты. Власть продемонстрировала свою слабость, – акцентирует эксперт. – А азиатская логика предполагает – зачем придерживаться каких-то договоренностей, если можно этого не делать? В эту же копилочку – прошедшая на неделе информация, что Турция может поставить Украине свои гаубицы

Для Украины, считает Андрей Еременко, это очередной маркер, что РФ ослабела настолько, что с ней перестают считаться.

"Плюс – маркер колоссальной зависимости России от Турции. Ведь если Кремль сейчас взбрыкнет и попытается "наехать" на Эрдогана, есть риск потерять турецкое окно в мир. Соответственно — возможность гнать через Турцию свой газ, получить товары, в обход санкций, проводить денежные обмены, выезжать и так далее. Так что никуда россияне от турок не денется. Мы же имеем очередное доказательство, что Россия "сыпется". Когда именно она окончательно обрушится– сказать сложно. Но сигнал явно хороший", – подчеркивает эксперт.

По его словам, кроме радости от собственно возвращения опытных командиров "азовцев" домой, порадовала и реакция россиян на этот факт.

"Если Песков пытался выражать негодование дипломатично, то тамошние "турбопатриоты" типа Гиркина-Стрелкова истерили яро. Чем мы, безусловно, удовлетворены, – констатирует Андрей Еременко. – Ну, а наша нынешняя власть в очередной раз продемонстрировала, что умеет делать крутой пиар. С информационной точки зрения возвращение "азовцев" обставили очень классно".

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