Командиры подразделений, защищавших Мариуполь, возвращаются в Украину

О возвращении из Турции в Украину командиров подразделений, участвовавших в защите Мариуполя и "Азовстали" — полка "Азов", 36-й отдельной бригады морской пехоты, 12-й бригады — проинформировал в своем официальном телеграмм-канале президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщают "Комментарии".

Святослав Паламарь и Владимир Зеленский

"Возвращаемся домой из Турции и возвращаем домой наших героев. Украинские воины Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега наконец-то будут с родными. Слава Украине!" – написал президент.



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Напомним, 22 сентября 2022 года руководителей обороны "Азовстали" удалось освободить из российского плена. Пятерых командиров из "Азовстали" обменяли на 55 российских военных. Командиры "Азова" находились в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности президента Реджепа Эрдогана. При этом одним из условий их освобождения с российской стороны было требование о том, что они до конца войны в Украине не вернутся на родину.

Денис Прокопенко, Святослав Паламарь и Олег Хоменко – командиры "Азова", Сергей Волынский – командир 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала М. Билинского, Денис Шлега – командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого. Всем им президентом Украины в 2022 году присвоено звание Героя Украины за участие в обороне Мариуполя.

Сражение за Мариуполь началось после полномасштабного российского вторжения в Украину и продолжалось с 24 февраля по 20 мая 2022 года. В общей сложности оборона города-героя длилась 86 дней, 82 из которых в полном окружении.

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