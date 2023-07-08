В Кремле униженно прокомментировали "выдачу главарей Азова"

Вопрос выдачи Украине руководителей обороны Мариуполя, интернированных в Турции, не обсуждался с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в ответ на известие о возвращении в Украину командиров полка "Азов", 36-й отдельной бригады морской пехоты, 12-й бригады. Об этом сообщают "Комментарии".

Владимир Зеленский, Андрей Ермак и освобожденные командиры

Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в Украину сегодня вернулись - Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. Все они 21 сентября 2022 года были интернированы в Турцию в обмен на освобождение 55 российских пленных, при условии, что до конца войны в Украине они не вернуться на родину.

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По мнению Пескова, возвращение из Турции в Украину командиров "Азова" является "нарушением условий имевшихся договоренностей, условия возвращения нарушила как турецкая сторона, так и Киев". Как заявляет пресс-секретарь Путина, по условиям договоренностей украинские командиры "должны были находиться на территории Турции до момента окончания конфликта".

Неожиданное для Кремля внешнеполитическое фиаско Песков постарался объяснить давлением на Анкару членов НАТО.

"В контексте подготовки к саммиту НАТО на Турцию оказывали большое давление, а Анкара как член альянса проявляет с ним солидарность, РФ все прекрасно понимает, — заявил Песков. — Однако нарушение договоренностей никого не красит".

Тем временем, эксперты рассказали, о чем говорят заявления Эрдогана об Украине.

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