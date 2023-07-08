У Зеленского объяснили, почему война в Украине не может затянуться на годы

Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, не может длиться годами, как и не может перерасти в замороженный конфликт. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью российскому изданию "Meduza" сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: Офис президента

Советнику главы Офиса президента задали прямой вопрос – что выберет Украина, если окажется перед выбором – продолжать многолетнюю войну с огромными жертвами или же выбрать замороженный конфликт.

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"Это спекулятивные оценки, которые к реальности не имеют отношения. Эта война не может затянуться на годы — исходя из ресурсов сторон это невозможно", — сказал Подоляк.

При этом, он отметил, что растут ресурсные возможности Украины.

"Она небыстро получает те или иные компоненты для ведения боевых действий, но будет получать их в ускоряющемся темпе, потому что военно-промышленные комплексы Украины и ее партнеров работают все интенсивнее. Просто до войны никто не производил десятки тысяч снарядов в месяц — а сейчас [у Украины и ее союзников] совершенно другое восприятие потребностей ВПК и готовится необходимый объем вооружений", — подчеркнул Подоляк.

Вместе с тем, он убежден, что у России ресурсы постепенно сокращаются.

"Война очень дорого стоит. Практически все, что Россия имела, она уже потратила на войну. Докупать где-то те или иные расходные материалы, чтобы производить дополнительные объемы высокоточного оружия, ракет, — это пытаться найти кого-то на обложенном санкциями рынке. Плюс это требует премиальных выплат. Грубо говоря, тут нужно с большим дисконтом продавать свой товар и в то же время с большой надбавкой покупать какие-то запчасти для того или иного производства. Все это будет сказываться на экономическом состоянии РФ", — отметил Подоляк.

Советник руководителя ОП считает, что замораживание конфликта — это предпочтительный сценарий для России, так как зайти и полностью оккупировать территорию Украины сегодня она не может.

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