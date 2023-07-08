logo

BTC/USD

30208.61

ETH/USD

1859.26

LTC/USD

97.55

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

40.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Кремле отреагировали на желание Эрдогана поговорить с Путиным
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле отреагировали на желание Эрдогана поговорить с Путиным

Пока точно неизвестно, когда Путин и Эрдоган могут пообщаться, сообщил спикер российского диктатора Песков

сегодня, 14:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент России Владимир Путин может пообщаться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Но на сегодняшний день нет договоренностей о встрече двух лидеров. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское пропагандистское информагентство "ТАСС", цитируя заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. 

В Кремле отреагировали на желание Эрдогана поговорить с Путиным

Путин и Эрдоган. Фото: из открытых источников

"Контакты возможны. Точных дат пока нет", — заявил главный рупор Кремля.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Отметим, во время общей пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленский президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что он намерен поговорить с президентом РФ Путиным по телефону, обсудив возможность продления зернового соглашения, срок действия которого истекает 17 июля. Также турецкий лидер заявил, что в августе он рассчитывает на то, что Владимир путин посетит с официальным визитом Турцию. Также Эрдоган высказал позицию, что Турция считает, что Украина достояна стать членом НАТО.

Читайте также на портале "Комментарии" — бывшие американские чиновники якобы проводят конфиденциальные переговоры с РФ о возможном выходе на мирные переговоры с Украиной, предположительно, осенью, после наступательных действий ВСУ. Об сообщает NBC News, уверяя, что переговоры прошли с ведома Администрации президента Джо Байдена, однако не по ее указаниям. В свою очередь, по информации Reuters, Белый дом не санкционировал и не давал согласие на непубличные переговоры, которые бывшие чиновники нацбезопасности США якобы проводили, в том числе, с главой МИД России Сергеем Лавровым. О чем говорят участившиеся сообщения о вероятных переговорах осенью, по итогам контрнаступления (ранее нечто подобное якобы говорил директор ЦРУ Уильям Бернс в июне, во время его тайного посещения Киева)? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://tass.ru/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!