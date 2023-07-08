В Кремле отреагировали на желание Эрдогана поговорить с Путиным

Президент России Владимир Путин может пообщаться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Но на сегодняшний день нет договоренностей о встрече двух лидеров. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское пропагандистское информагентство "ТАСС", цитируя заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Путин и Эрдоган. Фото: из открытых источников

"Контакты возможны. Точных дат пока нет", — заявил главный рупор Кремля.

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Отметим, во время общей пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленский президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что он намерен поговорить с президентом РФ Путиным по телефону, обсудив возможность продления зернового соглашения, срок действия которого истекает 17 июля. Также турецкий лидер заявил, что в августе он рассчитывает на то, что Владимир путин посетит с официальным визитом Турцию. Также Эрдоган высказал позицию, что Турция считает, что Украина достояна стать членом НАТО.

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