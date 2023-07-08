"Мы еще скажем свое слово в бою": первые слова командира полка "Азов" в Украине

По прибытии сегодня вечером во Львов командиры полка "Азов", 36-й отдельной бригады морской пехоты, 12-й бригады, ранее интернированные в Турции, вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским ответили на вопросы СМИ. Об этом сообщают "Комментарии".

Львов встречает защитников "Азовстали"

"Хочу искренне поблагодарить господина президента, его команду, Силы обороны и каждого солдата, защищавшего нашу Неньку, продолжает бороться с оккупантом на фронте, в то время когда мы находились в плену, — заявил командир полка "Азов" Денис Прокопенко. — Это очень большой вклад в нашу независимость, борьбу за наше государство, за суверенитет и территориальную целостность. Я глубоко убежден в том, что армия это командная работа и с сегодняшнего дня мы вместе с вами продолжим борьбу, мы обязательно еще скажем свое слово в бою. И самое главное на сегодняшний день — это то, что украинская армия перехватила стратегическую инициативу на линии фронта и с каждым днем мы продвигаемся вперед, уничтожаем врага, освобождаем временно оккупированные территории и уверен, что сделаем все возможное и невозможное для того, чтобы ускорить этот процесс и чтобы война дошла до своего логического завершения. Слава нации!"

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На уточняющий вопрос, собирается ли он возвращаться на фронт, Денис Прокопенко ответил:

"Конечно. Для этого мы вернулись в Украину. Это наша самая главная цель".

Напомним, 22 сентября 2022 года руководителей обороны "Азовстали" удалось освободить из российского плена. Пятерых командиров из "Азовстали" обменяли. В дальнейшем командиры находились в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности президента Реджепа Эрдогана. При этом одним из условий их освобождения с российской стороны было требование о том, что они до конца войны не вернутся в Украину. Денис Прокопенко, Святослав Паламарь и Олег Хоменко — командиры "Азова", Сергей Волынский — командир 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала М. Билинского, Денис Шлега — командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого. Всем им президентом Украины в 2022 году присвоено звание Героя Украины за участие в обороне Мариуполя.

Между тем, в Кремле униженно прокомментировали "выдачу вожаков Азова".

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