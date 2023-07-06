Турция поставит Украине новые САУ

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что Украина ожидает поставок турецких гусеничных САУ T-155 Fırtına. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на турецкое издание Yenisafak.

Турецкая САУ

"Ожидается поступление новых систем, которые в настоящее время подразделениями ВС Украины еще не использовались – таких как Archer, Fırtına", — заявил Алексей Громов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Это первое публичное заявление о возможности получения ВСУ турецкой 155-мм артиллерии.

В качестве основного оружия САУ T-155 Fırtına может использовать все типы боеприпасов для 155-мм гаубиц стандарта НАТО.

Fırtına, обладающая высокой скорострельностью, может произвести три выстрела по целям на расстоянии от 8 до 25 км за 15 секунд. Таким образом, она может удовлетворить огневую мощь трех гаубиц в одиночку.

С помощью машины для перевозки боеприпасов Poyraz загрузка 48 снарядов занимает 20 минут. Дальность стрельбы зависит от артиллерийского снаряда: M107 (HE) – 18 км, M549A1/RAP – 30 км, ERFB/Base Bleed – 40 км+.

Самоходная артиллерийская установка (САУ) — боевая машина, представляющая собой артиллерийское орудие, смонтированное на самодвижущемся (самоходном) шасси и предназначенное для стрельбы с закрытых позиций и непосредственной огневой поддержки танков и пехоты в бою. К самоходно-артиллерийским установкам следует относить все боевые бронированные самоходные машины со ствольным артиллерийским вооружением, кроме танков, БТР, БМД и БМП. Отличие от бронетранспортёров и боевых машин пехоты состоит в том, что на САУ нет спешиваемого десанта, но есть мощное артиллерийское вооружение. Отличие от танка состоит в том, что САУ — это именно полноценное артиллерийское орудие на самоходном шасси, тогда как танк вооружается специальным артиллерийским орудием — танковой пушкой.



Тем временем, решение принято: США предоставят Украине новое оружие.

Лукашенко прокомментировал возможность ядерного удара по Украине.

А в Сети появилась информация о смерти Лолиты.