Ядерный удар по Украине: Лукашенко прокомментировал такую возможность

У главы Белоруси СМИ поинтересовались его мнением относительно суждения заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который заявил, что выход из войны возможен либо путем переговоров, либо с помощью нанесение ядерного удара. При этом он привел в пример США, которые, по его словам, якобы вывели Японию из Второй мировой атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки. Об этом сообщают "Комментарии".

Таким ученые представляют применение ядерного оружия

– Даже если, не дай Бог, взорвут Запорожскую атомную станцию – этим войну в Украине не закончишь, – заявил Лукашенко. — Что касается того, можно ли закончить войну путем нанесения ядерного удара по Украине? Вы знаете, вполне возможно. Но не нужно. Президент Путин несколько раз заявлял об этом, что применять ядерное оружие, даже ограниченной возможности (тактического ядерного оружия), такой вопрос не стоит. У России достаточно обычных вооружений, неядерных, для того, чтобы добиться своих целей. Поэтому можно, но не нужно.

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"Мне кажется, что война в Украине не будет причиной нанесения ядерного удара, с какой-либо стороны", – заявил также Лукашенко.

Возможной причиной применения "ядерки" белорусский союзник России в очередной раз назвал "агрессию США или стран НАТО против Белоруссии или России".

– Тогда руки развязаны, – заявил Лукашенко. — Вы нас не трогайте и мы никогда не применим это смертоносное оружие.

Кроме того, Лукашенко заявил о значительных изменениях в войне между Украиной и Россией, которые должны произойти осенью.

Лукашенко также заявил, что сегодня есть возможность для завершения войны в Украине.

А эксперты объяснили, почему Лукашенко снова уговаривает Украину сесть за стол переговоров.