Почему Лукашенко снова уговаривает Украину сесть за стол переговоров – чего боится Кремль

Самопровозглашенный президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко разразился в четверг, 6 июля, очередной порцией заявлений в ракурсе российско-украинской войны и бунта главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По мнению Лукашенко, уже сегодня есть возможность для завершения противостояния Украины и России. Но, скорее всего, считает он, время для мирных переговоров придет осенью. Бессменный правитель РБ также считает, что путинский режим якобы не ослаблен этим мятежом, а Путин не станет физически уничтожать Пригожина. Плюс – пригрозил ядерными ударами по Западу (цели якобы уже определены), если тот будет проявлять агрессию в отношении Беларуси. О чем говорят эти заявления? Соскочил ли Лукашенко с кремлевского крючка – или остается путинской марионеткой? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Очередные путинские попытки запугивания с целью усадить Украину за стол переговоров ни к чему не приведут

Комментируя заявление Лукашенко, что Пригожин не в РБ и его судьба пока не определена, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок делает выводы, что, скорее всего, ЧВК "Вагнер" не появится на территории Беларуси.

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как по мне, очередная информационно-психологическая операция российских спецслужб. Одни палатки демонтируют (якобы лагерей, где обучались российские военнослужащие). Другие якобы устанавливают. Это интересный момент", – считает эксперт. "Вся история с якобы разбиванием палаточного лагеря для наемников

Что касается лукашенковской риторики о необходимости переговоров "без всяких условий" — это продолжение истории, отмечает Валерий Клочок.

из-за сдвига графиков поставок оружия (на более дальний срок), из-за отсутствия у нас необходимого количества самолетов (F-16 точно нужны в процессе наступления, а не после), определенная логика в заявлениях Лукашенко, вроде бы, есть. Украине не хватает мощи, контрнаступление, возможно, не принесет нам тех результатов, которые были бы, имей мы уже сейчас F-16. Но! Мы находимся на пороге вильнюсского саммита НАТО (11-12 июля) Там будет присутствовать и президент США Джо Байден, который, как я думаю, сделает очень неожиданные заявления. Позитивные для нас", – прогнозирует эксперт. "Он уже выступал с подобными заявлениями. Но теперь еще и увязывает все с необходимостью прекратить украинское контрнаступление. На фоне заявлений Зеленского, что наступательные операции развиваются не так быстро, как нам бы хотелось

Он предполагает, что будут озвучены четкие дедлайны касательно вступления Украины в НАТО (что для РФ станет катастрофой). Кроме того, считает Валерий Клочок, сообщат о передаче нам дополнительного вооружения.

На самом деле, несмотря на то, что наше наступление продвигается очень непросто оно, очевидно, будет иметь успех. Особенно на фоне того, что по танкам мы уже фактически имеем паритет с агрессором Это понимают в РФ. Как и то, что чем раньше будут переговоры, тем менее болезненны для агрессора результаты на фронте, – поясняет эксперт. – Ну, а Лукашенко просто усилил сигнал, который ранее Кремль посылал через того же экс-президента России, зампредседателя Совбез РФ Дмитрия Медведева, в очередной раз грозящего ядерным ударом. Уверен, что очередные путинские попытки запугивания с целью усадить Украину за стол переговоров ни к чему не приведут. И поражение России – неотвратимо". "Ускоренная передача нам тех же F-16, танков Abrams, дальнобойных ракет – это зависит исключительно от решения Байдена. И я уверен, что он озвучит эти решения уже на будущей неделе. Так что заявления Лукашенко, явно спущенные ему из Кремля, это попытка сыграть на опережение. Мол, смотрите, пока не поздно, надо спасать ситуацию.

За заявлениями Лукашенко просто-таки торчат кремлевские уши

Политолог Дмитрий Воронков считает, что Лукашенко не просто не соскочил с кремлевского крючка, но и еще больше на него сел.

"Поглощение Россией Беларуси продолжается. Включая якобы размещение там ядерного оружия. Есть оно там в действительности или нет, никто не знает. Но "Искандеры" там точно имеются. Идет демонстрация, рассчитанная, прежде всего, на Запад, что в РБ это самое ядерное оружие есть. Мол, бойтесь нас!", – поясняет эксперт.

По его словам, в таких условиях Лукашенко никак не может становиться независимее. Напротив. А все его последние заявления – скорее отрабатывание навязанной Кремлем роли, отмечает Дмитрий Воронков.

"Лукашенко просто рупор Кремля. Как тот же Песков. Так, в лукашенковском месседже о том, будто Россия не захочет вести переговоры с Украиной, если мы продолжим наступательные действия (при том, что Москва давно выпрашивает переговоры, но на своих условиях, на что Киев, понятно, не идет) просто-таки торчат кремлевские уши. Сам Путин не может выходить с заявлениями о необходимости хотя бы "заморозить" конфликт на позициях "здесь и сейчас". Ведь это поставит под сомнения его предыдущие утверждения о том, что т.н. "сво" идет по плану. Продемонстрирует очередную слабость одряхлевшего хозяина Кремля", – подчеркивает политолог.

Что до заявления о том, что ситуация к осени может измениться – это, по мнению эксперта, тоже пугалка в стиле "Россия дает Украине время одуматься, а то...".

"Хоть что еще могут сделать россияне? Ударить ядеркой? Не решатся. Так что видим блеф, шантаж, отработку путинского закона, – уверен Дмитрий Воронков. – Также следует отметить, что все российские призывы о перемирии устами не только Лукашенко, но и ряда других зависимых от Кремля политиков других стран, выдают явный страх путинского режима перед военным поражением. Кремль всеми силами пытается добиться переговоров, традиционно пуская в ход угрозы и своих марионеток".

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