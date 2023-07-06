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Баланс сил изменился: Украина имеет больше танков, чем Россия – Bloomberg

Согласно информации из открытых источников, Украина превосходит Россию по количеству танков.

сегодня, 14:27
Автор:
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Slava Kot
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Новые данные подсчитаны базой Ukraine Support Tracker, которую поддерживает Институт мировой экономики Киля, утверждает, что у Украины больше танков, чем у России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

Баланс сил изменился: Украина имеет больше танков, чем Россия – Bloomberg

Украинские танки. Фото из открытых источников

После 16 месяцев войны баланс сил тяжелого вооружения изменился. Теперь Вооруженные силы Украины имеют больше танков, чем российская армия.


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Институт Киля в сочетании с осинт-исследователями из группы Oryx, занимающими подсчетом военной техники, которая была потеряна, уничтожена или захвачена, указывают на значительные потери Россией танков на поле боя. Данные Oryx почти согласовываются с информацией начальника штаба обороны Великобритании Тони Радакиным, указавшим, что Россия потеряла около 2500 танков, тогда как способна производить 200 танков в год.

Кроме того, западные союзники присылают Украине военную технику, в том числе и танки. С начала войны Украина получила 471 танк, а еще 286 должны поступить позже.

Баланс сил изменился: Украина имеет больше танков, чем Россия – Bloomberg - фото 2

Таким образом, по анализу Oryx Россия на начало войны имела 3,4 тыс. танков, а теперь их количество около 1,4 тыс. Тогда как в Украине к началу вторжения насчитывалось 987 танков, а теперь более 1,5 тыс., что больше чем в России. Разрыв также сократился по поводу артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Несмотря на это, аналитики отмечают, что Украине нужно значительно большее преимущество, ведь ВСУ находятся в наступлении против подготовленной к защите армии РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский танк наехал на мины вблизи Бахмута, предварительно установившие российские военные. Соответствующее видео попало в соцсети.

Также "Комментарии" писали о Лукашенко, заявившем, что сегодня есть возможность для завершения войны в Украине.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-07-05/shift-in-balance-of-arms-in-ukraine-underscored-by-fresh-data
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:01

Це підтверджує слова, що Україна отримала достатньо зброї для успішного контрбліцкригу. Питання, що гніле не дає плодів. Ще і ганебних попів намагались долучити до успіху, ніби саме їх почув юдейський Бог. Але ні. Саме православний сектанат відвернув від України всіх богів. А у юдейського Бога і з юдеями клопоту вистачає, в нього немає часу на тих, хто зрадив своїх богів, які опікувалися Київською Руссю.


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