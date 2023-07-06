Баланс сил изменился: Украина имеет больше танков, чем Россия – Bloomberg

Новые данные подсчитаны базой Ukraine Support Tracker, которую поддерживает Институт мировой экономики Киля, утверждает, что у Украины больше танков, чем у России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

Украинские танки. Фото из открытых источников

После 16 месяцев войны баланс сил тяжелого вооружения изменился. Теперь Вооруженные силы Украины имеют больше танков, чем российская армия.

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Институт Киля в сочетании с осинт-исследователями из группы Oryx, занимающими подсчетом военной техники, которая была потеряна, уничтожена или захвачена, указывают на значительные потери Россией танков на поле боя. Данные Oryx почти согласовываются с информацией начальника штаба обороны Великобритании Тони Радакиным, указавшим, что Россия потеряла около 2500 танков, тогда как способна производить 200 танков в год.

Кроме того, западные союзники присылают Украине военную технику, в том числе и танки. С начала войны Украина получила 471 танк, а еще 286 должны поступить позже.





Таким образом, по анализу Oryx Россия на начало войны имела 3,4 тыс. танков, а теперь их количество около 1,4 тыс. Тогда как в Украине к началу вторжения насчитывалось 987 танков, а теперь более 1,5 тыс., что больше чем в России. Разрыв также сократился по поводу артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Несмотря на это, аналитики отмечают, что Украине нужно значительно большее преимущество, ведь ВСУ находятся в наступлении против подготовленной к защите армии РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский танк наехал на мины вблизи Бахмута, предварительно установившие российские военные. Соответствующее видео попало в соцсети.

Также "Комментарии" писали о Лукашенко, заявившем, что сегодня есть возможность для завершения войны в Украине.