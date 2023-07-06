Лукашенко заявил, что сегодня есть возможность для завершения войны в Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что существует возможность договориться между Украиной и Россией, и таким образом завершить войну. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Белта".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Во время пресс-конференции для белорусских СМИ и зарубежных журналистов Александр Лукашенко заявил, что существует возможность завершить войну в Украине.

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"Пока на столе пакет переговоров, целый пакет вопросов, по которым можно договориться. Завтра это будет невозможно. Сегодня с Украиной можно разговаривать и добиваться каких-то мирных соглашений", — заявил белорусский президент.

Лукашенко утверждает, что после начала контрнаступления ситуация изменится, и Россия не захочет разговаривать с Украиной. Белорусский диктатор настаивает, что за стол переговоров следует с Россией садиться без предварительных условий и договариваться.

"Нужно остановиться сейчас, сесть за стол переговоров. Без предварительных условий. Все мы должны решить за столом переговоров", – сказал Александр Лукашенко.

Несмотря на заявления Лукашенко, союзники Украины настаивают, что война может закончиться, когда российские войска полностью покинут территорию Украины. Такую же позицию занимает украинское руководство. В частности Владимир Зеленский предлагал формулу мира из 10 пунктов, которая гарантировала бы безопасность Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявлял о "больших предпосылках" для окончания войны.

Также "Комментарии" писали о представителе президента Украины, который ответил на высказывания Лукашенко о транспортировке ядерного оружия в Беларусь.