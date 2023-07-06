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Лукашенко о войне в Украине: к осени ситуация должна измениться

Лукашенко объявил о значительных изменениях в войне между Украиной и Россией, которые должны произойти осенью.

сегодня, 14:55
Автор:
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Slava Kot
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ситуация в войне между Украиной и Россией изменится к осени, тогда, по его мнению, придет время для мирных переговоров. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Белта".

Лукашенко о войне в Украине: к осени ситуация должна измениться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Белорусский диктатор Александр Лукашенко выступил на большой пресс-конференции перед зарубежными и местными СМИ. Во время встречи Лукашенко несколько раз упоминал о войне в Украине, в частности, белорусский политик считает, что вскоре станут возможны мирные переговоры между странами.


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"К осени ситуация должна измениться, и мы начнем говорить за столом переговоров. Не хочу выдавать какую-то информацию, но об этом уже говорят европейцы. Франция, Германия", — сказал Лукашенко.

Президент Беларуси отметил, что от войны европейцы терпят значительные убытки, а выгоду получает только одна страна – США. Лукашенко считает, что Россия способна вступить в переговоры с Украиной, однако если начнется контрнаступление, и армия РФ "перемелет эти силы", то начнет атаковать Приднестровье с южного направления. Тогда, по мнению белорусского диктатора, Кремль уже не будет садиться за стол переговоров.

Следует отметить, что, несмотря на заявления Лукашенко, Франция и Германия поддерживают Украину и заявляли, что будут это делать до конца войны. Кроме того, Франция изменила свою политику по вступлению Украины в НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о Лукашенко, заявившем, что сегодня есть возможность для завершения войны в Украине.

Также "Комментарии" писали об анализе на основе информации из открытых источников, утверждающего, что баланс сил между Украиной и Россией изменился.



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Источник: https://www.belta.by/president/view/lukashenko-ob-ukraine-k-oseni-situatsija-dolzhna-izmenitsja-vozmozhno-nachalo-peregovorov-575602-2023/
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