Лукашенко о войне в Украине: к осени ситуация должна измениться

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ситуация в войне между Украиной и Россией изменится к осени, тогда, по его мнению, придет время для мирных переговоров. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Белта".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Белорусский диктатор Александр Лукашенко выступил на большой пресс-конференции перед зарубежными и местными СМИ. Во время встречи Лукашенко несколько раз упоминал о войне в Украине, в частности, белорусский политик считает, что вскоре станут возможны мирные переговоры между странами.

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"К осени ситуация должна измениться, и мы начнем говорить за столом переговоров. Не хочу выдавать какую-то информацию, но об этом уже говорят европейцы. Франция, Германия", — сказал Лукашенко.

Президент Беларуси отметил, что от войны европейцы терпят значительные убытки, а выгоду получает только одна страна – США. Лукашенко считает, что Россия способна вступить в переговоры с Украиной, однако если начнется контрнаступление, и армия РФ "перемелет эти силы", то начнет атаковать Приднестровье с южного направления. Тогда, по мнению белорусского диктатора, Кремль уже не будет садиться за стол переговоров.

Следует отметить, что, несмотря на заявления Лукашенко, Франция и Германия поддерживают Украину и заявляли, что будут это делать до конца войны. Кроме того, Франция изменила свою политику по вступлению Украины в НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о Лукашенко, заявившем, что сегодня есть возможность для завершения войны в Украине.

Также "Комментарии" писали об анализе на основе информации из открытых источников, утверждающего, что баланс сил между Украиной и Россией изменился.