Решение принято: США предоставят Украине новое оружие

Официальные лица США приняли решение о предоставлении Украине кассетных боеприпасов, при помощи которых ВСУ сможет преодолеть сопротивление российских оккупантов. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на The New York Times.

Кассетный боеприпас

Так, по данным американских журналистов, Лаура Купер, заместитель помощника министра обороны по России, Украине и Евразии, сообщила американским законодателям в конце прошлого месяца, что Пентагон определил, что кассетные боеприпасы будут полезны для Украины, "особенно против укрепленных российских позиций на поле боя". Об ожидаемом решении США впервые сообщило Национальное общественное радио, и оно было подтверждено в среду вечером официальным лицом администрации, выступившим на условиях анонимности.

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Киев настаивал на использовании спорного и широко запрещенного вида оружия, но Вашингтон сопротивлялся из-за его способности причинять неизбирательный вред гражданскому населению. Украина заявила, что это оружие поможет в ее контрнаступлении против российских войск, позволяя ее войскам эффективно наносить удары по укрепленным российским позициям и преодолевать недостаток в живой силе и артиллерии.

Со времен Второй мировой войны кассетные боеприпасы убили от 56 500 до 86 500 мирных жителей. Впрочем, Украина заявила, что будет разумно развертывать оружие, учитывая, что она воюет на своей собственной земле и что многие прифронтовые районы уже сильно заминированы.

Тем более, что Россия уже использовала кассетное вооружение в Украине - в апреле 2022 года она нанесла удар ракетой, оснащенной кассетным боеприпасом, по переполненному железнодорожному вокзалу в Краматорске, в результате чего погибли десятки и более 100 человек получили ранения.

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