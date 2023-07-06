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Шмыгаль заявил о запланированной отмене призыва

Глава правительства вновь заговорил о "профессиональной армии", как основе безопасности страны

сегодня, 16:04
Автор:
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Константин Куликов
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Глава правительства Денис Шмыгаль проанонсировал отмену призыва. По его словам, он будет упразднен после завершения войны, а основой безопасности страны станет "профессиональная армия". Об этом сообщают "Комментарии".

Шмыгаль заявил о запланированной отмене призыва

Призыв, в который раз, обещают отменить

"По окончании войны Украина откажется от призыва в том виде, как он существовал до войны. Основой нашей обороны станет профессиональная армия, — заявил Денис Шмыгаль. — Одновременно будут созданы два компонента резерва. Все военнообязанные будут постоянно проходить обязательное обучение по определенными военными специальностями".


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По мнению главы правительства, эта реформа будет способствовать переходу сил безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО.

Следует напомнить, что это не первое обещание украинских чиновников об отмене призыва и переходе к профессиональной армии. Несмотря на многочисленные обещания, за годы украинской независимости призыв так и не был отменен. Напротив, из-за российской агрессии ряд стран, в частности Литва, Латвия, Германия, подняли вопрос о возвращении к всеобщей военной обязанности и возобновлению призыва.

В частности, Сейм Латвии принял "Закон о государственной службе обороны". Документ предусматривает возобновление в стране обязательного призыва на военную службу. Первый призыв намечен на добровольной основе в июле этого года, но с 1 января 2024 года служба в армии определена как "обязательная".

Служба в армии Латвии продлится 11 месяцев, также будет предоставляться месячный отпуск. Будут и альтернативные варианты службы. Обязательный призыв будет введен как для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, так и для женщин (на добровольной основе). От обязательного призыва на военную службу Латвия отказалась в 2007 году после вступления в НАТО.

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