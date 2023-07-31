О чем говорят призывы Зеленского – что стоит учесть перед новым отопительным сезоном

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Кравцев Сергей
На заседании Конгресса местных и региональных властей президент Украины Владимир Зеленский призвал местные власти эффективнее тратить бюджетные средства (прежде всего – на оборону, поддержку ВСУ), а также быть готовыми к новым ракетным ударам РФ по объектам нашей энергетической инфраструктуры. Эксперты проанализировали эти призывы специально для издания "Комментарии".
Заседание Конгресса местных и региональных властей. Фото - сайт Офиса президента Украины
Глава Экспертной платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency Игорь Черкашин уверен – всё, что не прикрыто средствами ПВО и ПРО, имеет высокие риски поражения при обстрелах.
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По мнению эксперта, следует предпринять следующие действия.
1. В частном секторе – проверить свои системы теплоснабжения, генераторы и – аккумуляторные батареи с инверторами.
2. В многоквартирных домах – особо обратить внимание на резервирование электроснабжения водоснабжения и лифтов. Если есть возможность – ставить модульные котельные и генераторы.
Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко рассуждает так:
По словам эксперта, в то время, когда нужно активно готовиться к зиме уже летом, мы слышим чуть ли не каждый день от представителей власти только одно – будет плохо. Чуть ли не хуже, чем в прошлый отопительный сезон.
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