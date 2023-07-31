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О чем говорят призывы Зеленского – что стоит учесть перед новым отопительным сезоном

Из-за недостаточного количества средств ПВО и ПРО риски обстрелов объектов энергетики крайне велик

сегодня, 11:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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На заседании Конгресса местных и региональных властей президент Украины Владимир Зеленский призвал местные власти эффективнее тратить бюджетные средства (прежде всего – на оборону, поддержку ВСУ), а также быть готовыми к новым ракетным ударам РФ по объектам нашей энергетической инфраструктурыЭксперты проанализировали эти призывы специально для издания "Комментарии".

О чем говорят призывы Зеленского – что стоит учесть перед новым отопительным сезоном

Заседание Конгресса местных и региональных властей. Фото - сайт Офиса президента Украины

Мы прошли прошлую зиму – пройдем и эту, важно не пускать всё на самотек

Глава Экспертной платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency Игорь Черкашин уверен – всё, что не прикрыто средствами ПВО и ПРО, имеет высокие риски поражения при обстрелах.


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"С точки зрения максимальных рисков, это объекты централизованного теплоснабжения и магистральные подстанции электрических сетей, – уточняет он. – К сожалению, Украина не получит достаточно средств противодействия и фонда подмены оборудования, выбиваемого агрессором".

По мнению эксперта, следует предпринять следующие действия.

1. В частном секторе – проверить свои системы теплоснабжения, генераторы и – аккумуляторные батареи с инверторами.

2. В многоквартирных домах – особо обратить внимание на резервирование электроснабжения водоснабжения и лифтов. Если есть возможность – ставить модульные котельные и генераторы.

"Мы прошли прошлую зиму – пройдем и эту. Важно не пускать всё на самотек. Основные же надежды – на ВСУ и разгром агрессора", – констатирует Игорь Черкашин.

В то время, когда нужно активно готовиться к зиме уже летом, мы слышим чуть ли не каждый день от представителей власти только одно – будет плохо

Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко рассуждает так:

"Нет сомнений, что август пройдет в ожиданиях и подготовке к отопительному сезону 2023-24, который будет намного сложнее, чем предыдущий. Разрушенная инфраструктура, неготовность на местах, отсутствие информации – всё это наталкивает на плохие мысли о том, что нас ждет ближайшей зимой".

По словам эксперта, в то время, когда нужно активно готовиться к зиме уже летом, мы слышим чуть ли не каждый день от представителей власти только одно – будет плохо. Чуть ли не хуже, чем в прошлый отопительный сезон.

"Это мы и так понимаем – за почти полтора года широкомасштабной войны, – отмечает Олег Попенко. – Но что именно делать в этой сложнейшей ситуации, никто толком не говорит".

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Источник: https://comments.ua/
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