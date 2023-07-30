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Зеленский предупредил о новых ударах россиян и рассказал, куда будут бить

Зеленский призвал местные власти тратить бюджетные средства на оборону Украины

сегодня, 20:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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Лидер страны Владимир Зеленский предупреждает сограждан об угрозе, которая может нести новые ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Президент призывает представителей местных властей быть готовыми к такой ситуации. Об этом он заявил, выступая на состоявшемся в городе Ивано-Франковск заседании Конгресса местных и региональных властей.

Зеленский предупредил о новых ударах россиян и рассказал, куда будут бить

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Глава страны призывает представителей местных властей быть готовыми к новому зимнему сезону.


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"Очень важно заседание именно сейчас, когда есть время подготовиться к зимнему сезону как на государственном уровне, так и на уровне областей и общин. Должны осознавать, что российские террористы попытаются продолжить атаки против украинской энергетики, против нормальной жизни людей. Но наша несокрушимость должна победить", — сказал президент Украины.

Владимир Зеленский еще обратился к местным властям и призвал более эффективно оказывать помощь обороноспособности страны.

"Обсудили сегодня и бюджетные вопросы. У местных бюджетов есть существенные ресурсы, которые нужно тратить с государственной позиции. Все видят, каковы потребности на передовой. Все видят, на чем акцентируют волонтеры. Следовательно, все бюджеты – и государственный, и местный – должны отвечать приоритету номер один, а именно обороне. Помощь нашим воинам, помощь защите, помощь семьям наших героев и в целом защите жизни", — подчеркнул лидер страны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский обратился с просьбой к президенту Бразилии. Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту Бразилии Луле да Силви устроить ему встречу с лидерами стран Латинской Америки, чтобы они услышали послание Украины.



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