Почему США играют на стабильность в РФ – как в этой ситуации быть Украине

Российская пропаганда, в том числе ультраправого военного информационного пространства, начинает по-другому освещать события украинского контрнаступления, отмечает Институт изучения войны (ISW). Идет объединение вокруг нарративов Кремля в стиле – преувеличения потерь украинской армии и преуменьшения своих. На этом фоне беспилотники все чаще атакуют Москву, что явно бьет по престижу путинского режима. А у самого Путина, по мнению всё того же ISW, уже нет уверенности в том, что он может сплотить российскую элиту. Между тем, бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что Запад делает всё, чтобы спасти режим Путина от краха, потому дозированного дает оружие ВСУ, опасаясь военного разгрома России и последующих непредсказуемых последствий. Как можно сейчас оценить состояние российской власти? Действительно и Запад частично играет с ней в поддавки? Что в данной ситуации следует понимать Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Для США именно Китай – основной конкурент и, скорее всего, потенциальный противник, а РФ – страна, гипотетически способная стать союзником

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний акцентирует, что позиция Западной Европы, США уже давно заключалась в том, что Россия должна оставаться целостным государством, так как исполняет важную функцию для Запада.

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"Этой стратегии сотни лет, – поясняет он. – Еще когда формировалась Западная Европа, сначала Киевская Русь, потом Российская империя сдерживали потоки буйных кочевников, которые шли с Востока на Запад. Этот функционал перешел потом к СССР, затем к РФ. Именно поэтому и сейчас Запад, в той или иной мере, играет на стабильность России".

Но, продолжает эксперт, если для Европы сейчас Россия является уже экзистенциальной угрозой, а Китай европейцы рассматривают скорее как партнера, то для США – всё иначе.

"Для Штатов именно Китай – основной конкурент и, скорее всего, потенциальный противник, а РФ – страна, гипотетически способная стать союзником американцев в войне против китайцев. Соответственно, Вашингтон точно играет на стабильность в РФ. И, в отличие от Украины, там не хотят распада России. Как следствие, тот же глава ЦРУ Бернс (бывший посол США в РФ), тот же советник Байдена по нацбезопасности – Салливан – играют именно в такую игру. Им интересна ослабленная, зависимая, но целостная Россия. В идеале – под контролем Запада, а не Востока", – рассказывает Тарас Загородний.

Если говорить о нынешнем состоянии российской власти, то, по мнению эксперта, июньский рейд Пригожина резко ослабил позиции не только Путина, но и всей властной вертикали.

То генерал Суровикин пропадает с радаров, то генерал Попов заявляет о своем несогласии с действиями командования Путин показал, что он — слабый лидер. В России это не прощается. Лидер может быть алкоголиком, кровавыми тираном, но — не слабым. Не тем, кто драпает из Москвы, когда туда идут "на поговорить" те же вагнеровцы. Нет сомнений, что история будет иметь продолжение. И это создает дилемму в тех же Штатах: стоит ли позволить сохраниться режиму Путина, или сделать ставку на кого-то нового во имя сохранения целостности РФ? Я уверен, что мы точно увидим новые бунты. Не обязательно в исполнении Пригожина, хоть и этого исключать нельзя. А триггером может стать освобождение ВСУ Бахмута (во имя захвата которого Кремль положил десятки тысяч россиян) либо выход наших военных к Азовскому морю", – считает Тарас Загородний. "Мы видим брожение тут и там

Он уверен, что Украине следует меньше обращать внимание на мнение наших зарубежных партнеров, а решать свои вопросы всеми возможными методами. И Запад примет статус таковым, каким он будет на тот или иной момент.

Как недавно прилетало по Ростовской области", – напоминает эксперт. "Если коротко – нам нужно лупить РФ изо всех сил. Переходить на военную экономику, максимально выстраивать собственный ВПК, чтобы не зависеть от поставок из-за рубежа, переносить войну на территорию страны-агрессора. Бить по ней ракетами собственного изготовления, беспилотниками. Как сегодня по Москве

Тем самым, поясняет он, Украина показывает, что она – игрок. В том числе на территории РФ. Что именно с Киевом, а не с Москвой, нужно договариваться.

"Ударами по России мы значительно снижаем ее значение как потенциального союзника для США. Показываем ее бесполезность в качестве ресурса. Что вопросы нужно решать через Киев. Что мы — крутые пацаны, которые умеют себя поставить на районе. Тогда отношение Запада к Украине будет совсем иным, – акцентирует Тарас Загородний. – Я не удивлюсь, что после таких наших действий нам и оружие станут давать более массово, резко окажется, что нет проблем с быстрыми поставками сюда самолетов F-16 и так далее. Мы должны понимать, что мир помогает сильным. А нытикам, которые ожидают манны небесной, никто помогать не будет. Как говорил Аль Капоне – добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом".

Оценивать отношение российского общества к властям практически нереально

По мнению председателя Подкомитета Верховной Рады Украины (IX созыва) по вопросам преодоления последствий Чернобыльской катастрофы Сергея Магеры, после ареста Стрелкова-Гиркина было бы нелогично ожидать, что в среде ультраправых россиян не произойдет изменения подачи освещения хода войны (как они называют — "сво").

"Инстинкт самосохранения подсказывает им, что следует отказаться от критики действий военного командования, а также собственно президента. Кроме того, при сохранении негативных оценок действий армии, рассчитывать на рост желающих принять участие в войне против Украины, не приходится. И Кремль четко дал это понять, – отмечает эксперт. – Как дал понять и то, что намерен увеличить количество тех, кого бросят в топку войны ".

С нашей стороны, акцентирует Сергей Магера, важно демонстрировать такие успехи ВСУ, чтобы скрыть поражения оккупационной армии было невозможно. При таком раскладе путинскому режиму набрать желающих отправиться в Украину будет в разы сложнее.

"Оценивать отношение российского общества к властям практически нереально. Ведь СМИ там абсолютно подконтрольны Кремлю и манипулируют общественным мнением, – поясняет эксперт. – Неправильно и надеяться на то, что режим Путина падет от неких внутренних волнений. Нам надо рассчитывать исключительно на свои силы. Делать ставку на укрепление ВСУ. К сожалению, наши партнеры не успевают за темпами боевых действий с поставками необходимых нам вооружений. При этом, мы понимаем, что лишь при необходимой помощи можем добиться нужного нам эффекта".

Теперь всё снова берет под свой тотальный контроль пропаганда Кремля

Политический эксперт Светлана Кушнир, характеризуя ситуацию с властью в РФ, призывает не быть беспечными – и адекватно оценивать степень преданности силовой, бизнесовой и промышленной элиты царю-президенту Путину.

но еще не настолько критично снизилась, чтобы мы сейчас могли продавливать эти элиты на предмет сноса путинского режима", – считает эксперт. "Степень эта, пусть и утратила немного после внезапного стресс-теста от "беспощадного" бунта Евгения Пригожина

По ее мнению, то, что в июле в медийном пространстве перестали вещать "голоса ЧВК "Вагнер" в виде лояльных военкоров, пригожинский медиахолдинг "Патриот" расформирован, а информационные "боевые единицы"-журналисты отправлены в отставку – факт, с которым нам надо работать.

дабы другим не повадно было начинать смуту супротив царя-батюшки. Кстати, ссылка в Беларусь ЧВК "Вагнер" – это аллюзия на ссылки раскольников на Соловки в головах у россиян", – акцентирует Светлана Кушнир. "Риторика росСМИ изменилась молниеносно. Посмотрите, сколько лидеров мнений, либералов, населения осудили хождение Пригожина на Москву. А тех, кто поддержал его или позволил себе хаять Путина за проявленную слабость – сейчас публично садят за решетку (ряд генералов, Гиркин и т.д.)

Теперь, продолжает она, всё снова берет под свой тотальный контроль пропаганда Кремля. А там, мы же помни, "потерь нет", "всё идет по плану". Ну, а хаять наши ВСУ и Украину в целом кремлевские пропагандисты умеют, тем паче за громадные деньги своих хозяев, отмечает эксперт.

"Оценка ситуации Западом, как по мне, не вполне адекватная, – призналась Светлана Кушнир. – Да, РФ – страна с ядерным потенциалом. Но это не повод продолжать поиски "сохранения лица" Путина, который всем уже показал свой звериный оскал террориста. Резких высказываний в адрес РФ мы, Украина, от партнеров слышали достаточно. Хотелось бы увидеть резкие действия. А их, как раз, и нет. Нет ни новых систем ПВО, ни истребителей F-16. Да и поставки боекомплектов стали откровенно "хромать". И это при том осторожном успехе и продвижении Сил Обороны Украины, которые видим и мы, и аналитики, и западные партнеры".

Наша позиция, напоминает эксперт, остается незыблемой – требуем от Путина и России в целом убраться самостоятельно с наших территорий, захваченных, начиная с 2014 года. И потом уж – мирные переговоры. В противном случае у нас остается путь военного возврата своей исконной земли, восстановления целостности и суверенного влияния украинской Конституции и законов на ней.

"И мы, в любом случае, будем двигаться своим путем, – уверена Светлана Кушнир. – Не исключено, что с помощью сбора новых коалиций на других континентах, которые будут помогать нам – и влиять на позицию российской власти. Иного пути у нас как государства нет".

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