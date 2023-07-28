Запад помогает Путину: экс-советник главы ОП раскритиковал союзников Украины

Есть две вещи, которые показывают, что нынешние западные лидеры не заинтересованы в развале России, как и не заинтересованы в падении путинского режима. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью журналистке Юлии Латининой высказал бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Алексей Арестович. Фото: из открытых источников

Бывший советник главы ОП заявил, что Запад всячески помогал путинскому режиму устоять во время похода Пригожина на Москву. Более того, на Западе наивно до сих пор считают, что с Путиным можно договориться и выступить против Китая.

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Алексей Арестович считает, что Запад все еще верит в старую историю про треугольник "Пекин-Москва-Вашингтон", в котором всегда две стороны должны быть против одной. И Запад очень боится развала России. Именно поэтому во время мятежа Пригожина путинский режим откровенно спасали.

Тем, что Запад хочет, чтобы путинский режим устоял, объясняется дозированное поступление вооружения Украине. Сейчас Украине сознательно не дают вооружение, чтобы избежать военного разгрома России и путинского режима. Сегодня у Украины нет достаточно оружия не то, что для наступления, но даже для обороны.

Для того, чтобы лучше понять, что происходит Алексей Арестович привел пример с системами ПВО, которые так нужны Украине. По его словам, сегодня в мире насчитывается примерно 1,5 тысячи ЗРК Patriot и только в Америке 1100.

"Как вы думаете, нашлось бы еще 5 Patriot для Одессы? … Как только возникла реальная угроза его режиму во время пригожинского мятежа, он увидел, что Запад бросился его спасать, эти самые американцы. С которыми он ведет страшную войну против Запада. После этого крылья за спиной вырастают", – заявил экс-советник главы ОП.

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