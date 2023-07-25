Арестович рассказал, действительно ли вагнеровцы собрались на «экскурсию» в Польшу

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Кравцев Сергей
Размещение "вагнеровцев" вблизи белорусской границы, и угрозы со стороны Лукашенко отправить наемников "Вагнера" в польский Жешув – это не просто бессодержательные действия и заявления, а составляющая концепции Кремля по поднятию ставок и усилению эскалации. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире с российским правозащитником Марком Фейгиным высказал бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
ЧВК "Вагнер". Фото из открытых источников
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По его словам, переброска боевиков "Вагнера" в Беларусь – это тоже часть шантажа Кремля для информационного нагнетания. При этом Алексей Арестович считает, что ни в какой Жешув наемники Пригожина, конечно же, не пойдут. Но не исключено, что они могут появиться в другом месте для провокаций.
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Также издание "Комментарии" сообщало – шантаж РФ в Черном море можно прекратить двумя способами – на что должны решиться в НАТО.
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