Арестович рассказал, действительно ли вагнеровцы собрались на «экскурсию» в Польшу

Размещение "вагнеровцев" вблизи белорусской границы, и угрозы со стороны Лукашенко отправить наемников "Вагнера" в польский Жешув – это не просто бессодержательные действия и заявления, а составляющая концепции Кремля по поднятию ставок и усилению эскалации. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире с российским правозащитником Марком Фейгиным высказал бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

ЧВК "Вагнер". Фото из открытых источников

"Вагнер появился в Беларуси неслучайно. Гипотеза заключается в том, что Кремль эскалирует ситуацию, поднимает ставки методом создания нескольких угроз и нескольких переговорных площадок, чтобы сторговаться. Это выход из сделки (Ред. – зерновое соглашение) и удары по зерновой инфраструктуре Украины, то есть создается угроза голода для некоторых стран Ближнего Востока и Северной Африки с перспективой потока новых беженцев в Европу и моральной ответственности Европы за "недопоставленный" хлеб", — обратил внимание Арестович.

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По его словам, переброска боевиков "Вагнера" в Беларусь – это тоже часть шантажа Кремля для информационного нагнетания. При этом Алексей Арестович считает, что ни в какой Жешув наемники Пригожина, конечно же, не пойдут. Но не исключено, что они могут появиться в другом месте для провокаций.

"Вторжение как таковое – это крайний сценарий, который нельзя сбрасывать со счетов... В трезвом размышлении ожидать, что "Вагнер" попрет на Вильнюс или Даугавпилс в Латвии, который совсем близком к границе... Рациональных доводов мало. Потому что НАТО оперативно отреагирует", – высказался Алексей Арестович.

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