Россия меняет свою политику по освещению войны в Украине, - ISW

Части российского ультраправого военного информационного пространства начинают объединяться вокруг нарративов Кремля по поводу украинского контрнаступления. Они преувеличивают потери украинской армии и преуменьшают свои. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет Института изучения войны.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

В отчете ISW отмечено, что российские военные корреспонденты начали усиливать ложные представления относительно украинских контрнаступательных действий на линии фронта. Российские военные пропагандисты 29 июля масштабно распространяли кадры, как один танк РФ уничтожает украинское подразделение и указывали на не давность происшествия. Однако кадры были сняты еще в начале июня и уже находились в свободном доступе.

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Таким образом, Институт изучения войны считает, что россияне намеренно преувеличивают украинские потери и поддерживают политику пропаганды руководства РФ.

"Кремль, вероятно, меняет свою политику по освещению войны, чтобы приуменьшить возможности успешного украинского контрнаступления и рекламировать себя как эффективного военного руководителя", — анализируют в ISW.

Во время выступления перед лидерами Африки Путин заявил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 400 танков и около 1300 бронемашин.

Институт изучения войны рассказывает, что российские военкоры периодически рассказывают об успехах ВСУ и освещают проблемы внутри армии РФ, однако такие освещения событий согласуются с общей политикой Кремля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ВСУ ликвидирован российским военным пропагандистом.

Также "Комментарии" писали о российских пропагандистах, выпустивших видеоролик для немцев. На нем один из спецагентов говорит "Хайль Зеленский".