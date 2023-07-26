Почему война в этом году точно не закончится – чем ответить РФ на шаги по мобилизации

Госдума РФ изменила правила воинского призыва в стране-агрессоре. Теперь в российскую армию могут призывать с 18 до 30 лет (ранее верхняя граница призыва составляла 27 лет), что позволяет дополнительно привлечь к войне около двух миллионов человек. Принят целый пакет документов, ужесточающих законодательство о военной службе (облегчающих призыв). Глава госдумовского Комитета по обороне Андрей Картаполов открыто признал, что закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. О чем говорят такие шаги российских властей? Что следует понимать Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

На обговариваемые российские законы Украина должна отреагировать адекватной информационной политикой

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник уверен – ужесточение законов о мобилизации говорит о том, что Россия собирается воевать долго.

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"Кремль понимает, что, в соответствии с прошлой нормативно-правовой базой, мобилизационный резерв недостаточен для длительной войны. Но чем далее, тем больше общество будет негативно воспринимать любые новости о мобилизации. Потому режим решил сыграть на опережение. Расширить мобилизационную базу. И тем самым подготовиться, в том числе, к зимней кампании", – поясняет эксперт.

Он напоминает, что РФ, как и в Украине, постоянно ведется мобилизация. Причем, и там, и тут, – ограниченная. То есть, мобилизуется не всё подходящее для этого население, а лишь та часть, которая необходима для обеспечения определенных потребностей фронта.

"Восстанье вагнеровцев продемонстрировало отсутствие каких-либо резервов буквально за 150 км от линии фронта. Что является угрозой для РФ. Потому и видим новые шаги страны-агрессора по подготовке к долговременной войне, – акцентирует Николай Мельник. – Надеюсь, украинское руководство понимает, что и нам следует менять информационную парадигму. Чтобы общество перестало бездумно верить, что буквально завтра будет освобожден Крым, а послезавтра закончится война. Украинцам нужно переориентироваться, хотя бы ментально, что война будет длиться еще долго. И что она касается каждого".

По мнению эксперта, на обговариваемые российские законы Украина должна отреагировать адекватной информационной политикой – стимулирования наших граждан к вступлению в ряды ВСУ.

"Военкомы не должны бегать за призывниками. Сами украинцы должны выстраиваться у территориальных центров комплектования", – подчеркивает Николай Мельник.

Нам следует задумываться по поводу дополнительных сил и средств

Политический эксперт, волонтер Богдан Мирошников рассуждает так:

"Все мобилизационные решения Госдумы говорят о том, что власти РФ очень не хотят проводить вторую волну открытой мобилизации. И стараются создать условия, чтобы делать это не столь явно. Осенью в РФ будут пытаться загрести максимально возможное количество срочников. Возможно, это даст около 200 тысяч дополнительного мобилизционного ресурса в течение года. Вряд ли больше. И вряд ли это серьезно повлиять на ситуацию на фронте. Вопрос и в том, на чем будет новопризванная русня воевать. Техника есть, но она старая. ВПК не вывозит даже нынешних темпов восстановления вооружений. Остро не хватает снарядов, стволов, расходников к технике. Плюс – ограниченный ресурс касательно доставок всего необходимо железной дорогой".

Потому сейчас напрягают срочников и остатки резервистов, поясняет эксперт. Это, уверен он, свидетельствует, среди прочего, о том, что оккупанты не намерены добровольно уходить с Украины.

"Война в этом году точно не закончится, – прогнозирует эксперт. – С учетом понимания вышесказанного, уже нам следует задумываться по поводу дополнительных сил и средств. Но особо не афишруя это, конечно. Впрочем, не секрет, по тем же беспилотникам мы как опережали русню, так и опережаем – как количественно, так и технологически".

При этом, продолжает Богдан Мирошников, российская экономика фактически никогда не сходила с военных рельсов. Но коррупционеры сделали свое дело. Нам это только на руку.

"В заключении – нам свое делать. Уничтожать врага, гнать его с нашей земли. Довести до такого состояния, когда россияне не смогут ни нападать, ни обороняться. Лишь тогда они оставят нас в покое. Но до этого еще далеко, – предупреждает эксперт. – И точно не приближает это время снижение донатов, которое наблюдается в Украине уже более полугода. Однако у нас остается мощное волонтерское движение, серьезный информационный фронт, невероятные Силы обороны. И мы точно победим, чтобы там не принимала ручная кремлевская Госдума".

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