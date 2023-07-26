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Почему война в этом году точно не закончится – чем ответить РФ на шаги по мобилизации

Видим новые шаги страны-агрессора по подготовке к долговременной войне

сегодня, 18:42
Автор:
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Кравцев Сергей
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Госдума РФ изменила правила воинского призыва в стране-агрессоре. Теперь в российскую армию могут призывать с 18 до 30 лет (ранее верхняя граница призыва составляла 27 лет), что позволяет дополнительно привлечь к войне около двух миллионов человекПринят целый пакет документов, ужесточающих законодательство о военной службе (облегчающих призыв). Глава госдумовского Комитета по обороне Андрей Картаполов открыто признал, что закон написан под большую войну, под общую мобилизациюО чем говорят такие шаги российских властей? Что следует понимать Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Почему война в этом году точно не закончится – чем ответить РФ на шаги по мобилизации

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

На обговариваемые российские законы Украина должна отреагировать адекватной информационной политикой

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник уверен – ужесточение законов о мобилизации говорит о том, что Россия собирается воевать долго.


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"Кремль понимает, что, в соответствии с прошлой нормативно-правовой базой, мобилизационный резерв недостаточен для длительной войны. Но чем далее, тем больше общество будет негативно воспринимать любые новости о мобилизации. Потому режим решил сыграть на опережение. Расширить мобилизационную базу. И тем самым подготовиться, в том числе, к зимней кампании", – поясняет эксперт.

Он напоминает, что РФ, как и в Украине, постоянно ведется мобилизация. Причем, и там, и тут, – ограниченная. То есть, мобилизуется не всё подходящее для этого население, а лишь та часть, которая необходима для обеспечения определенных потребностей фронта.

"Восстанье вагнеровцев продемонстрировало отсутствие каких-либо резервов буквально за 150 км от линии фронта. Что является угрозой для РФ. Потому и видим новые шаги страны-агрессора по подготовке к долговременной войне, – акцентирует Николай Мельник. – Надеюсь, украинское руководство понимает, что и нам следует менять информационную парадигму. Чтобы общество перестало бездумно верить, что буквально завтра будет освобожден Крым, а послезавтра закончится война. Украинцам нужно переориентироваться, хотя бы ментально, что война будет длиться еще долго. И что она касается каждого".

По мнению эксперта, на обговариваемые российские законы Украина должна отреагировать адекватной информационной политикой – стимулирования наших граждан к вступлению в ряды ВСУ.

"Военкомы не должны бегать за призывниками. Сами украинцы должны выстраиваться у территориальных центров комплектования", – подчеркивает Николай Мельник.

Нам следует задумываться по поводу дополнительных сил и средств

Политический эксперт, волонтер Богдан Мирошников рассуждает так:

"Все мобилизационные решения Госдумы говорят о том, что власти РФ очень не хотят проводить вторую волну открытой мобилизации. И стараются создать условия, чтобы делать это не столь явно. Осенью в РФ будут пытаться загрести максимально возможное количество срочников. Возможно, это даст около 200 тысяч дополнительного мобилизционного ресурса в течение года. Вряд ли больше. И вряд ли это серьезно повлиять на ситуацию на фронте. Вопрос и в том, на чем будет новопризванная русня воевать. Техника есть, но она старая. ВПК не вывозит даже нынешних темпов восстановления вооружений. Остро не хватает снарядов, стволов, расходников к технике. Плюс – ограниченный ресурс касательно доставок всего необходимо железной дорогой".

Потому сейчас напрягают срочников и остатки резервистов, поясняет эксперт. Это, уверен он, свидетельствует, среди прочего, о том, что оккупанты не намерены добровольно уходить с Украины.

"Война в этом году точно не закончится, – прогнозирует эксперт. – С учетом понимания вышесказанного, уже нам следует задумываться по поводу дополнительных сил и средств. Но особо не афишруя это, конечно. Впрочем, не секрет, по тем же беспилотникам мы как опережали русню, так и опережаем – как количественно, так и технологически".

При этом, продолжает Богдан Мирошников, российская экономика фактически никогда не сходила с военных рельсов. Но коррупционеры сделали свое дело. Нам это только на руку.

"В заключении – нам свое делать. Уничтожать врага, гнать его с нашей земли. Довести до такого состояния, когда россияне не смогут ни нападать, ни обороняться. Лишь тогда они оставят нас в покое. Но до этого еще далеко, – предупреждает эксперт. – И точно не приближает это время снижение донатов, которое наблюдается в Украине уже более полугода. Однако у нас остается мощное волонтерское движение, серьезный информационный фронт, невероятные Силы обороны. И мы точно победим, чтобы там не принимала ручная кремлевская Госдума".

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