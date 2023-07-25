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В Госдуме России заявили о приближении "большой войны"

В России приняли поправки к закону, которым расширили возможность увеличения мобилизационного резерва на два миллиона человек

сегодня, 20:08
Автор:
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Константин Куликов
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Глава комитета по обороне Андрей Картаполов российской Госдумы отчитал депутатов, которые пытались отстоять поправки в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации", освобождающие от призыва военнообязанных, имеющих на иждивении ребенка-инвалида, отцов с тремя несовершеннолетними детьми. При этом он заговорил о приближении "большой войны". Об этом сообщают "Комментарии".

В Госдуме России заявили о приближении "большой войны"

Андрей Картаполов

"Вы будете голосовать за сохранение комфортной жизни уклонистов, повторной возможности для них стать героями "взятия" Верхнего Ларса (КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе, через который в Грузию устремились россияне не желающие участвовать в войне против Украины — ред.), — заявил Андрей Картаполов. — Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой большой войной уже попахивает. А мы все продолжаем искать, кого же нам оттуда убрать, кого же защитить... Да некого будет потом защищать!".


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Стоит отметить, что Госдума все же изменила правила воинского призыва в РФ — теперь в российскую армию могут призывать с 18 до 30 лет, ранее верхняя граница призыва составляла 27 лет.  

В соответствии с ними, призывать в армию в России будут с 18 до 30 лет уже с 1 января 2024 года.

Первоначально предполагалось, что повысят как нижний, так и верхний предел призывного возраста, но, согласно тексту документа, рамки призывного возраста просто расширят. При расширении границ призывного возраста под призыв попадут на 2 млн человек больше, чем при сохранении прежних рамок с 18 до 27 лет, — всего до 9,14 млн человек.

Тем временем, у Путина рассказали о предложении генсека ООН по "зерновому соглашению".

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Порівняти з нашими корумпованими - від 18 до 60. Як сказав Великий Карлик: "До останнього українця". Московія воює, щоб не допустити її мародерства фінаншистами: Гетманцев Яресько Гонтарева, щоб не допустити "демократичного" пожиттєвого Кернеса Труханова Філатова Садового Кличка ..., подібних істот. Україна воює за збереження і повернення до олігархічного корумпованого старого. Так, ще ж усу Эвропу захыщаэ - конституційний обов'язок.


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