В Госдуме России заявили о приближении "большой войны"

Глава комитета по обороне Андрей Картаполов российской Госдумы отчитал депутатов, которые пытались отстоять поправки в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации", освобождающие от призыва военнообязанных, имеющих на иждивении ребенка-инвалида, отцов с тремя несовершеннолетними детьми. При этом он заговорил о приближении "большой войны". Об этом сообщают "Комментарии".



Андрей Картаполов

"Вы будете голосовать за сохранение комфортной жизни уклонистов, повторной возможности для них стать героями "взятия" Верхнего Ларса (КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе, через который в Грузию устремились россияне не желающие участвовать в войне против Украины — ред.), — заявил Андрей Картаполов. — Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой большой войной уже попахивает. А мы все продолжаем искать, кого же нам оттуда убрать, кого же защитить... Да некого будет потом защищать!".

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Стоит отметить, что Госдума все же изменила правила воинского призыва в РФ — теперь в российскую армию могут призывать с 18 до 30 лет, ранее верхняя граница призыва составляла 27 лет.

В соответствии с ними, призывать в армию в России будут с 18 до 30 лет уже с 1 января 2024 года.

Первоначально предполагалось, что повысят как нижний, так и верхний предел призывного возраста, но, согласно тексту документа, рамки призывного возраста просто расширят. При расширении границ призывного возраста под призыв попадут на 2 млн человек больше, чем при сохранении прежних рамок с 18 до 27 лет, — всего до 9,14 млн человек.

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