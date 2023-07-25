logo

BTC/USD

29208.41

ETH/USD

1859.17

LTC/USD

89.16

USD/UAH

37.30

EUR/UAH

41.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Гордон обратился к россиянам: "Крым летом будет гореть"
commentss НОВОСТИ Все новости

Гордон обратился к россиянам: "Крым летом будет гореть"

Известный журналист призвал россиян, незаконно въехавших на полуостров, как можно скорей его покинуть

сегодня, 18:53
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

Россияне, которые незаконно въехали на территорию временно оккупированного Крыма, если не успеют покинуть украинский полуостров, окажутся в тюрьмах за незаконное пересечение границы. Об этом, как сообщают "Комментарии", предупредил российских незадачливых туристов известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

Гордон обратился к россиянам: "Крым летом будет гореть"

Дмитрий Гордон

Он призвал россиян, как можно скорей покинуть территорию временно оккупированного полуострова, чтобы не оказаться в тюрьме. Так как, согласно его прогнозу, в скором времени Крым будет "гореть" — по базам российских военных будут наноситься удары, Крымский мост будет уничтожен и кто не успеет выехать в РФ, предстанет перед украинским судом.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Все, что вы видели до сих пор — это детский сад. Крым будет гореть, — заявил Дмитрий Гордон. — Потому что в Крыму базы террористов российских, склады с вооружением, с техникой, скопления живой силы — по всему этому скоро будут наноситься прицельные огневые удары. Крымского моста не будет. Все пути отступления будут отрезаны. Поэтому, русские незаконно оказавшиеся в Крыму, дуйте домой, потом будет тяжело и невозможно это сделать. Будете в украинских тюрьмах за то, что незаконно пересекли границу России с Украиной".

Кроме того, Гордон призвал русских незаконно въехавших в Крым "чухать репы" и возвращаться "за поребрик, пока не поздно".

Напомним, что в ходе украинского контрнаступления украинскими экспертами не раз обсуждалась возможность выхода ВСУ к административной границе Крыма и дальнейшее установления огневого контроля над всей его территорией, при помощи артиллерийских и ракетных систем. После этого, а также предварительного уничтожения Крымского моста, российская группировка на полуострове фактически окажется в западне и будет вынуждена либо сражаясь погибнуть, либо сдаваться, прогнозировали эксперты.

А 22 июля в Красногвардейском районе Крыма утром раздавались взрывы. В результате удара БпЛА произошла детонация на складе боеприпасов. Оккупационные власти были вынуждены остановить движение поездов и объявить об эвакуации населения.

Тем временем, пророссийские сепаратисты в Карабахе заблокировали международный гуманитарный маршрут.

А российских студентов заставляют собирать иранские дроны



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!