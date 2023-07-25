Гордон обратился к россиянам: "Крым летом будет гореть"

Россияне, которые незаконно въехали на территорию временно оккупированного Крыма, если не успеют покинуть украинский полуостров, окажутся в тюрьмах за незаконное пересечение границы. Об этом, как сообщают "Комментарии", предупредил российских незадачливых туристов известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

Дмитрий Гордон

Он призвал россиян, как можно скорей покинуть территорию временно оккупированного полуострова, чтобы не оказаться в тюрьме. Так как, согласно его прогнозу, в скором времени Крым будет "гореть" — по базам российских военных будут наноситься удары, Крымский мост будет уничтожен и кто не успеет выехать в РФ, предстанет перед украинским судом.

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"Все, что вы видели до сих пор — это детский сад. Крым будет гореть, — заявил Дмитрий Гордон. — Потому что в Крыму базы террористов российских, склады с вооружением, с техникой, скопления живой силы — по всему этому скоро будут наноситься прицельные огневые удары. Крымского моста не будет. Все пути отступления будут отрезаны. Поэтому, русские незаконно оказавшиеся в Крыму, дуйте домой, потом будет тяжело и невозможно это сделать. Будете в украинских тюрьмах за то, что незаконно пересекли границу России с Украиной".

Кроме того, Гордон призвал русских незаконно въехавших в Крым "чухать репы" и возвращаться "за поребрик, пока не поздно".

Напомним, что в ходе украинского контрнаступления украинскими экспертами не раз обсуждалась возможность выхода ВСУ к административной границе Крыма и дальнейшее установления огневого контроля над всей его территорией, при помощи артиллерийских и ракетных систем. После этого, а также предварительного уничтожения Крымского моста, российская группировка на полуострове фактически окажется в западне и будет вынуждена либо сражаясь погибнуть, либо сдаваться, прогнозировали эксперты.

А 22 июля в Красногвардейском районе Крыма утром раздавались взрывы. В результате удара БпЛА произошла детонация на складе боеприпасов. Оккупационные власти были вынуждены остановить движение поездов и объявить об эвакуации населения.

Тем временем, пророссийские сепаратисты в Карабахе заблокировали международный гуманитарный маршрут.

А российских студентов заставляют собирать иранские дроны.