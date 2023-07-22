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В Крыму серьезные прилеты – остановились поезда, идет эвакуация

Так называемые "власти" Крыма после прилетов приняли решение эвакуировать население в радиусе 5 километров от места ЧП в пункты временного размещения

сегодня, 13:10
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Кравцев Сергей
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В Красногвардейском районе Крыма утром раздавались взрывы. В результате удара БпЛА произошла детонация на складе боеприпасов. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал так называемый "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на его Telegram-канал.

В Крыму серьезные прилеты – остановились поезда, идет эвакуация

Взрывы в Крыму. Фото: из открытых источников

"В результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет", — сообщил Аксенов.


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Также гауляйтер добавил, что оккупационными "властями" было принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места ЧП в пункты временного размещения.

В частности, он утверждает, что движение на Крымской железной дороге будет приостановлено для "минимизации рисков".

Интересно, что ранее глава оккупационной власти уверял жителей Крыма, что никакой опасности нет. Неизвестные беспилотники "пытались" атаковать инфраструктурные объекты в Крыму, однако российские вояки уже находятся на месте "для ликвидации возможных последствий".

Ранее "Комментарии" сообщали — российские оккупанты приостановили движение через Крымский мост. Тем временем в Красногвардейском районе звучат взрывы.

Читайте также на портале "Комментарии" — вечером 17 июля российских диктатор Путин провел совещание, посвященное возобновлению работы Крымского моста, пострадавшего от подрыва. Президент России предсказуемо возложил ответственность за подрыв, который он называет "терактом", на "киевский режим" – и пообещал некий ответ от Минобороны. Между тем, в Офисе президента Украины не исключают, что за подрывом моста, который, кстати, продолжает функционировать, может стоять путинский режим. Что можно сказать о ситуации на вторые сутки после происшествия? Какими могут быть последствия, ждать ли продолжения? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://t.me/Aksenov82/2885
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