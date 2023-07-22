В Крыму серьезные прилеты – остановились поезда, идет эвакуация

В Красногвардейском районе Крыма утром раздавались взрывы. В результате удара БпЛА произошла детонация на складе боеприпасов. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал так называемый "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на его Telegram-канал.

Взрывы в Крыму. Фото: из открытых источников

"В результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет", — сообщил Аксенов.

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Также гауляйтер добавил, что оккупационными "властями" было принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места ЧП в пункты временного размещения.

В частности, он утверждает, что движение на Крымской железной дороге будет приостановлено для "минимизации рисков".

Интересно, что ранее глава оккупационной власти уверял жителей Крыма, что никакой опасности нет. Неизвестные беспилотники "пытались" атаковать инфраструктурные объекты в Крыму, однако российские вояки уже находятся на месте "для ликвидации возможных последствий".

Ранее "Комментарии" сообщали — российские оккупанты приостановили движение через Крымский мост. Тем временем в Красногвардейском районе звучат взрывы.

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