В Крыму снова очень громко: движение через Керченский мост перекрыто

Российские оккупанты приостановили движение через Крымский мост. Тем временем в Красногвардейском районе звучат взрывы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет ряд телеграмм-каналов, сообщая о прилетах на нефтебазе и аэродроме.

Крым. Фото: из открытых источников

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Тех, кто находится на мосту и в зоне осмотра, просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — заявили в информационном центре по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

При этом так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что беспилотники "пытались" атаковать инфраструктурные объекты в Крыму, однако оккупанты уже находятся на месте "для ликвидации возможных последствий".

Тем временем в соцсетях пишут о прилете на нефтебазу и аэродром нескольких беспилотников, а также о детонации боеприпасов.

Читайте также на портале "Комментарии" — вечером 17 июля российских диктатор Путин провел совещание, посвященное возобновлению работы Крымского моста, пострадавшего от подрыва. Президент России предсказуемо возложил ответственность за подрыв, который он называет "терактом", на "киевский режим" – и пообещал некий ответ от Минобороны. Между тем, в Офисе президента Украины не исключают, что за подрывом моста, который, кстати, продолжает функционировать, может стоять путинский режим. Что можно сказать о ситуации на вторые сутки после происшествия? Какими могут быть последствия, ждать ли продолжения? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия поощряет объезд Крымского моста через оккупированные территории: чего боится враг.



