РФ поощряет объезд Крымского моста через оккупированные территории: чего боится враг

Россия призывает гражданских объезжать поврежденный Крымский мост через временно оккупированные территории, поскольку она может пытаться использовать их в качестве щита. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала спикера Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Крымский мост. Фото: из открытых источников

Спикер отметила, украинские военные сейчас наблюдают, что командование российских войск в Крыму и коллаборанты взволнованы. Они осознают, что продвижение ВСУ им не остановить, в том числе и на Запорожском направлении.

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"Именно поэтому не исключено, что они направляют гражданское население в объездные пути, которые пролегают по материковой части Украины, для того, чтобы военные колонны, которые будут вынуждены идти по этим путям, были разграничены гражданскими автомобилями. Это такая "удачная" на взгляд россиян и любимая тактика скрываться за мирными жителями", — подчеркнула Гуменюк.

Напомним, в ночь на 17 июля произошли новые взрывы на Крымском мосту. Со стороны официальных представителей украинских спецслужб и Минобороны звучат туманные заявления по этому поводу. Неофициально сообщается, что это могла быть спецоперация военно-морских сил ВСУ и СБУ с помощью надводных дронов. О чем говорит происходящее? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



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