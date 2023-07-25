Российских студентов заставляют собирать иранские дроны

Несовершеннолетних студентов колледжа "Алабуга Политех" в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане заставляют участвовать в сборке БПЛА Shahed, в том числе угрожая наказаниями и отчислением за отказ от работы. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на совместное расследование издания "Протокол" и YouTube-канала "РЗВРТ".

Иранский "Шахед"

Как утверждают источники изданий, из примерно тысячи студентов в "Алабуга Политех" несколько сотен участвуют в сборке иранских дронов. Для этой работы привлекают, прежде всего, подростков от 15 до 17 лет, поступивших в колледж после получения незаконченного среднего образования. По информации авторов, на проект по сборке БПЛА "перебрасываются все возможные силы" и для этого останавливают или закрывают прочие проекты.

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За сборку дронов студенты получают 30-40 тысяч рублей в месяц, причем нередко им приходится работать без перерывов на отдых и еду, пишет "Протокол". Кроме того, студентам нельзя распространять сведения о производстве — это указано в учебном контракте. За нарушение студента могут обязать выплатить колледжу штраф в 1,5-2 млн рублей, пишут авторы расследования.

"Все боятся. Мне вообще нельзя этого говорить. Руководство нас очень сильно запугивает по этому поводу", — объяснил один из студентов причину, по которой никто из них не выступает против.

Кроме того, по словам учащихся, в колледже помимо камер наблюдения установлены и системы прослушки.

"Нам все это, в принципе, очень сильно не нравится. Но уйти с проекта невозможно. Ты либо отчисляешься, либо сидишь на проекте", — рассказал еще один студент. Как отмечают авторы расследования, при поступлении в колледж родители учащегося подписывают документ, обязывающий их в случае отчисления сына или дочери выплатить до 420 тысяч рублей.

По словам другого студента, у всех, кто занят производством дронов, служба безопасности "Алабуги" отбирает телефоны перед началом работы и просматривает переписку, в связи с чем "была куча отчислений за распространение информации".

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