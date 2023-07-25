В Украине запустили серийное производство дронов Sirko: известные характеристики украинского БПЛА

Глава наблюдательного совета Skyassist Игорь Криничко объявил о начале серийного производства украинских дронов Sirko. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Укринформ".



Украинский дрон Sirko. Фото из открытых источников

Игорь Криничко рассказал, что около 10 дней назад комиссия при Министерстве обороны Украины приняла решение разрешить использование беспилотников Sirko для украинских военных.

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"Наконец-то можем сказать, что серийное производство мы уже запустили. И сейчас оно продолжается", — объявил Игорь Криничко.

По словам главы наблюдательного совета Skyassist компании удалось организовать связи для доставки комплектующих деталей из нескольких стран, в частности, это касается Китая, Тайваня, Израиля, Канады и других.

Криничко отмечает, что о государственных заказах речь не идет, дроны Sirko будут заказывать за волонтерские средства для украинских подразделений. В Skyassist заявили, что могут производить до 1000 беспилотников Sirko в месяц.





Что касается характеристик комплекса Sirko, то главной задачей дрона есть разведка. Он имеет длину крыла 90 см и вес около 1,5 кг. Его рабочая высота 200-800 м. Компания Skyassist указывает, что дрон практически "невидим для обычного глаза". Во время полета аппарат практически неслышен, а состав из 90% из прозрачных полимерных материалов и малые размеры затрудняют обнаружение его с помощью радиолокационных систем.

Sirko способен передавать потоковый закодированный видеосигнал на расстоянии 25 км, а найти враждебную позицию может на расстоянии 65 км. Максимальная скорость беспилотника – 34 м/с.

Ранее портал "Комментарии" писали о том, что в Минобороны РФ отреагировали на атаку беспилотников на Москву. Обвинили Украину в нападении на российскую столицу.