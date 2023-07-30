Новая ночная атака беспилотников на Москву: подробности

В ночь на 30 июля неизвестные дроны нанесли удары по деловому центру "Москва-Сити". По информации Минобороны РФ, еще один беспилотник был сбит в Подмосковье. В общем, это четвертая атака на столицу России с начала мая, когда дроны ударили по Кремлю. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание BBC .

Повреждение дома в Москве. Фото из открытых источников

Российский 50-этажный дом был поврежден на уровне пятого и шестого этажей. В многоэтажке размещались офисные помещения трех министерств России и жилые апартаменты госработников РФ.

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"Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити", — заявил мэр Москвы Сергей Собянин и добавил, что пострадавшие и жертвы в результате инцидента отсутствуют.

Согласно публикациям местных телеграмм-каналов первый беспилотник совершил атаку в 3:50, а второй атаковал московский бизнес-центр через 50 мин.

Министерство обороны РФ утверждает, что один дрон был сбит системами противовоздушной обороны, в то время как остальные два были обезврежены средствами РЭБ, после чего врезались в многоэтажку в районе "Москва-сити". Минобороны обвиняет в очередной атаке на Москву Украину, назвав нападение "террористическим". Официальные украинские лица не комментировали ситуацию и не взяли ответственности за атаку дронов по российской столице.

В результате четвертой атаки дронов на Москву временно закрыт аэропорт Внуково и остановлено движение автомобилей в месте поврежденных многоэтажек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИД РФ отреагировали на ночную атаку беспилотников по Москве.

Также "Комментарии" писать о реакции Минобороны РФ на удары дронов по столице России.