Новая ночная атака беспилотников на Москву: подробности

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Slava Kot
В ночь на 30 июля неизвестные дроны нанесли удары по деловому центру "Москва-Сити". По информации Минобороны РФ, еще один беспилотник был сбит в Подмосковье. В общем, это четвертая атака на столицу России с начала мая, когда дроны ударили по Кремлю. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание BBC .
Повреждение дома в Москве. Фото из открытых источников
Российский 50-этажный дом был поврежден на уровне пятого и шестого этажей. В многоэтажке размещались офисные помещения трех министерств России и жилые апартаменты госработников РФ.
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Согласно публикациям местных телеграмм-каналов первый беспилотник совершил атаку в 3:50, а второй атаковал московский бизнес-центр через 50 мин.
Министерство обороны РФ утверждает, что один дрон был сбит системами противовоздушной обороны, в то время как остальные два были обезврежены средствами РЭБ, после чего врезались в многоэтажку в районе "Москва-сити". Минобороны обвиняет в очередной атаке на Москву Украину, назвав нападение "террористическим". Официальные украинские лица не комментировали ситуацию и не взяли ответственности за атаку дронов по российской столице.
В результате четвертой атаки дронов на Москву временно закрыт аэропорт Внуково и остановлено движение автомобилей в месте поврежденных многоэтажек.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИД РФ отреагировали на ночную атаку беспилотников по Москве.
Также "Комментарии" писать о реакции Минобороны РФ на удары дронов по столице России.
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